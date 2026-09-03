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E una dintre cele mai influente personalități ale golfului, însă viața sa nu a fost lipsită de probleme și controverse. Tiger Woods a fost implicat în numeroase accidente rutiere de-a lungul anilor. Ce se întâmplă cu cel mai recent incident.

Tiger Woods scapă de închisoare

Tiger Woods (50 ani) s-a prezentat în cursul zilei de miercuri, 2 septembrie, în sala de judecată. Fostul sportiv a fost judecat de către Tribunalul Județean Martin din Stuart, Florida, în urma unui accident rutier produs în luna martie. La acea vreme mașina în care se afla s-a răsturnat, vedeta aflându-se sub influența alcoolului.

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Campionul a contestat acest lucru, însă a refuzat un test de urină pentru a proba contrariul. A fost arestat imediat ce a fost găsit de oamenii legii, dar . Ulterior, , fanii cunoscând puține informații despre starea sa de sănătate. Acum, și-a aflat sentința, magistrații luând decizia să nu-l trimită în spatele gratiilor pentru fapta sa.

Fostul jucător de golf nu a avut nimic de spus la acuzația de conducere imprudentă. Pledoaria sa de tip „no contest” înseamnă că în calitate de inculpat a refuzat să recunoască sau să nege vinovăția. Cu toate acestea, a acceptat pedeapsa ca și cum și-a asumat întreaga vină. Astfel, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției la tribunalul din comitatul Martin.

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A acceptat reducerea acuzațiilor, lucru care i-a determinat pe judecători să-i suspende permisul de conducere. Timp de 5 ani nu va conduce deloc pe drumurile publice. Anunțul a fost făcut de managerul lui Tiger Woods, care a declarat că celebrul american a renunțat la licența de șofer din proprie inițiativă.

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„Tiger nu este absolvit de răspundere și a renunțat la licență pentru următorii cinci ani. El își continuă tratamentul și acordă prioritate tuturor aspectelor legate de sănătatea sa”, a spus agentul sportivului, Mark Steinberg, pentru .

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Avertismentul primit de Tiger Woods

Tiger Woods a fentat închisoarea, dar poate avea probleme în cazul în care nu ține cont de avertismentele judecătorului. Acesta l-a înștiințat asupra faptului că suspendarea permisului de conducere nu include nicio excepție. Prin urmare, renumitul jucător nu poate apărea sub nicio formă la volanul mașinii sale de golf.

„Dacă ai conduce din orice motiv, te-ai întoarce imediat la închisoare. Dintre toți oamenii din lume care nu ar trebui să se pună la volanul unei mașini, acesta este unul dintre cei mai ușor de recunoscut oameni de pe planetă”, i-a spus judecătorul legendarului sportiv american.

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În altă ordine de idei, sportivul retras din activitatea competițională în 2009 are un palmares interesant. A câștigat ultimul dintre cele 15 turnee majore ale sale la Masters-ul din 2019. Titlul a fost cucerit la 11 ani după ce a obținut al 14-lea titlu major la US Open. Din păcate, cariera i-a fost afectată de 4 accidente rutiere, operații la spate și la genunchi, precum și o dependență de analgezice.

Reacția lui Donald Trump după decizia magistraților în cazul lui Tiger Woods

Într-o intervenție avută la Fox News Channel, președintele SUA și-a exprimat opinia despre Tiger Woods. Donald Trump (80 ani) a vorbit despre decizia magistraților în cazul sportivului. Șeful statului american i-a spus unui cunoscut jurnalist că îl știe foarte bine pe jucătorul de golf. În plus, i-a adus multe cuvinte de laudă acestuia.

„Uite, îl cunosc foarte bine pe Tiger. E un tip grozav. Este unic în atâtea privințe, mai ales ca atlet, dar și ca om. Suferă de dureri mari, dureri mari. Este o situație foarte grea pentru că nu au găsit alcool asupra lui. Nu a fost deloc testat pozitiv pentru alcool. Dar din cauza spatelui său oribil – a avut, în opinia mea, un doctor prost.

A fost operat la spate, dar nu a ieșit bine. Și are dureri. Și deci, e o situație dificilă când iei un analgezic pentru că te doare foarte tare și ai o problemă și ești testat pozitiv. I-ar fi spus asta. Adică, e un analgezic eliberat pe bază de rețetă, dar mi s-a părut foarte corect.

Adică, cred că va avea pe cineva să-l ducă cu mașina. I-am spus asta cu mult timp în urmă. De ce nu pui pe cineva să te ducă? Deci, de acum înainte, va avea pe cineva să-l ducă. E un tip foarte special. Mă bucur. Mă bucur că s-a rezolvat”, a declarat Donald Trump, conform .