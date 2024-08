Tikitaka Barcelona la Arcul de Triumf, cu specialiști din La Masia și cu copii români. Răducioiu a rămas uimit: ”Credeam că mă pricepeam să antrenez juniori!”

. A fost inaugurat astăzi un Barca Camp pe un teren din spatele arenei Arcul de Triumf. Există un parteneriat cu catalanii care au trimis în România specialiști din pentru succesul pe care l-a înregistrat mai ales în ultimii 20 de ani.

Florin Răducioiu e impresionat de specialiștii catalani din La Masia ajunși la Arcul de Triumf

La primele antrenamente, copiii au fost însoțiți de către părinți și au fost repartizați în grupe care poartă nume de fotbaliști actuali ai Barcelonei. Tariful pentru fiecare copil care participă la acest ”Training camp” de două săptămâni este de 700 de lei. Inaugurarea l-a avut ca invitat special pe Florin Răducioiu.

Fostul atacant al ”Generației de Aur” a spus că a participat mai ales din curiozitate și că a fost uimit de priceperea tehnicienilor spanioli care au venit la București: ”Eu consider că sunt informat și că sunt la zi cu metodele de pregătire a juniorilor, dar am rămas impresionat de ideile lor. Chiar am avut duminică o ședință video de două ore în care am discutat despre creșterea fotbaliștilor”.

Răducioiu are 54 de ani și a jucat în Barcelona, însă el a purtat tricoul rivalei locale Espanyol. A jucat pentru alb-albaștri între 1994 și 1996 și apoi a revenit la ei în 1997. Radu a pornit prima perioadă de la Espanyol după Campionatul Mondial din 1994, unul în care el fusese printre cei mai buni atacanți din turneu, cu 4 goluri marcate.

”În maximum cinci ani vom avea un fotbalist român la Barcelona!”

A trecut la Espanyol de la AC Milan, campioana Europei în momentul acela. Întrebat fiind ”ce vor spune cei de la Espanyol fiindcă participați la acest eveniment?”, Răducioiu a glumit: ”E o întrebare pertinentă. Nu răspund. Serios acum, dacă vrei să te dezvolți trebuie să fii curios ca un copil, să afli ce înseamnă Barca Academy”.

Atacantul legendar al României crede că ”e important ca acești copii să plece de aici cu ceva, să învețe ceva din acest camp. Eu am prins alte vremuri, când eram copil mă antrenam la Dinamo. Nu are sens să comparăm condițiile, metodele, pe vremea mea era totul altfel”.

Reporterii l-au întrebat pe Răducioiu și despre șansele ca un fotbalist român să ajungă să joace pentru Barcelona în viitor: ”În curând vom avea un jucător român la Barcelona, eu zic că în patru sau în cinci ani se va întâmpla. Am și un nume în minte, dar nu vi-l spun. Sunt optimist, dar să știți că de obicei mă pricep să prezic”.

Nu e Radu Drăgușin românul pe care Florin Răducioiu îl vede la Barcelona

Unul dintre jurnaliștii prezenți la eveniment a încercat să ghicească numele la care se gândea Radu: ”E Drăgușin?”. R[ducioiu a râs, crezând că fusese provocat. În decembrie anul trecut, el a comentat despre faptul că Drăgușin primise premiul pentru cel mai bun fotbalist român din 2023.

”E un premiu pentru ciobănie?”, a spus Răducioiu. Fără să fi urmărit să-l jignească pe fundașul de la Tottenham, Radu a insistat că era nefiresc ca cel mai bun jucător român din 2023 să fie un fundaș central, un fotbalist lipsit de o tehnică deosebită. Drăgușin e cel mai scump român tranzacționat vreodată în fotbal, Tottenham a plătit către Genoa 30 de milioane de euro ca să-l achiziționeze.

Academia Barcelonei a venit la București! Catalanii descoperă tinere talente în România