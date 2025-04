TikTok a suspendat contul lui Ion Cristoiu pentru ”încălcări repetate ale politicii aplicației”. Prima reacție a jurnalistului

TikTok a suspendat contul jurnalistului Ion Cristoiu, acesta nemaiputând fi accesat de utilizatorii platformei. Contul era folosit de Cristoiu pentru a-și promova blogul video în care obișnuiește să-și expună opiniile și analizele referitoare la știrile zilei.

Ion Cristoiu a aflat că TikTok i-a blocat ”definitiv” contul, în timp ce filma pentru vlog

Ion Cristoiu susține că decizia TikTok de suspendare a contului său reprezintă o încălcare a dreptului la opinie. El a aflat că nu mai poate posta pe TikTok exact de miercuri. Jurnalistul a catalogat măsura TikTok drept un act de cenzură.

Ion Cristoiu a mai dezvăluit că a fost anunțat că i-a fost blocat ”permanent și definitiv” accesul la contul de TikTok, din cauza unor . Cu toate acestea, el are la dispoziție 180 de zile să conteste decizia.

”Aveam aproape 8 milioane de like-uri și m-au interzis. Foarte frumos. Zice că am 180 de zile la dispoziție, dacă sunt de acord… Păi nu sunt de acord… O să văd eu.

E o știre, eu și Elena Lasconi. Teoretic am avut un singur avertisment, ăla cu CCR-ul, am făcut contestație. Acum observ că am avut numai avertismente și eu nu știam”, a declarat Ion Cristoiu în filmarea postată pe Facebook.

Ion Cristoiu a primit un avertisment din partea TikTok după o serie de afirmații referitoare la Curtea Constituțională a României, în contextul alegerilor anulate din 2024. Jurnalistul susține că atunci a contestat măsura și a avut câștig de cauză.

Ion Cristoiu: ”O să fac contestație, dar nu ajută la nimic”

”Mi-a trimis acum (…) că mi-a șters contul de pe TikTok. De ce mi l-a șters, ia să vedem? Ce dracu am zis eu?… Zice că mi-a deconectat contul… de ce?…

‘Este suspendat, în prezent, din cauza mai multor încălcări ale politicilor noastre’. I-auzi mă, dar ce-am încălcat eu? ‘Contul tău a fost blocat permanent, definitiv, din cauza mai multor încălcări…’ A fost primul avertisment-penalizare cont privind interzicerea…

Vai de mine, dar observ că am încălcat tot timpul. Asta e, mi-a șters contul, o să fac pe Youtube… Dar trebuie să recunoaștem că este o ticăloșie. Hai să ne lămurim…

Am primit unul cu CCR, am făcut contestație… acum constat că primeam într-una. Culmea e că ele au funcționat. Rezultă că eu tot timpul încălcam și nu știam.

O să fac contestație, dar nu ajută la nimic. Eu alt cont pe TikTok nu mai fac”, a declarat Ion Cristoiu într-o înregistrare postată pe contul său de Facebook.

Marius Tucă acuză ”poliția politică”

Suspendarea contului lui Ion Cristoiu vine la zece zile după decizia CNA de eliminare a unui material video cu titlul ”Democrația a fost călcată în picioare”, de pe contul de Youtube al jurnalistului Marius Tucă. În cazul acesta, măsura a fost dictată de Consiliul Național al Audiovizualului, care a motivat că materialul reprezintă ”una dintre cele mai grave forme de manipulare a discursului public”.

Întâmplător sau nu, Marius Tucă a fost prima persoană publică ce a reacționat la blocarea contului lui Ion Cristoiu, acuzând ”poliția politică ce se instalează în România pe zi ce trece”.