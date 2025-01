TikTok, salvat de Elon Musk? Miliardarul ar putea cumpăra operațiunile din SUA ale companiei. Reacția chinezilor

Oficialii chinezi analizează o potențială opțiune care ar implica achiziționarea de către Elon Musk a operațiunilor TikTok din SUA, în cazul în care compania nu reușește să se apere împotriva unei interdicții controversate asupra aplicației și va fi interzisă până la sfârșitul săptămânii. Anul trecut, Statele Unite au adoptat o lege care impune gigantului chinez ByteDance să vândă TikTok până la 19 ianuarie 2025, în caz contrar urmând să fie interzisă în țara în care aplicația are 170 de milioane de utilizatori. Cazul a ajuns până la Curtea Supremă a SUA, care a ascultat argumentele ambelor părți: Washingtonul susține că dorește să prevină riscurile de spionaj și manipulare de către Beijing, în timp ce rețeaua de socializare și asociațiile acuză legea de înăbușire a libertății de exprimare. O majoritate netă de judecători s-a arătat dispusă să autorizeze interdicția.

China face planuri de urgență

Oficialii de la Beijing preferă ca TikTok să rămână în proprietatea companiei-mamă ByteDance Ltd., spun persoane apropiate dosarului, iar compania contestă interdicția iminentă cu un apel la Curtea Supremă a SUA. Cu toate acestea, judecătorii au semnalat, în timpul pledoariilor din 10 ianuarie, că este probabil să susțină legea. Oficiali chinezi de rang înalt au început deja să dezbată planuri de urgență pentru TikTok, ca parte a unei discuții extinse privind modul de colaborare cu administrația lui Donald Trump, una dintre acestea implicându-l pe Elon Musk, au declarat persoanele respective, care au cerut să nu fie identificate pentru a dezvălui discuții confidențiale, scrie .

Un eventual acord de mare anvergură cu unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Donald Trump prezintă un anumit interes pentru guvernul chinez, care se așteaptă să aibă un cuvânt de spus cu privire la vânzarea TikTok în cele din urmă, potrivit sursei citate. Elon Musk a cheltuit peste 250 de milioane de dolari pentru susținerea realegerii lui Donald Trump și a fost chemat să joace un rol important în îmbunătățirea eficienței guvernamentale după ce republicanul va prelua funcția.

X ar prelua controlul aplicației

Conform unui scenariu care a fost discutat de guvernul chinez, compania X al lui Musk – fostul Twitter – ar prelua controlul asupra TikTok US și ar conduce activitățile împreună, au declarat sursele respective. Cu peste 170 de milioane de utilizatori în SUA, TikTok ar putea sprijini eforturile X de a atrage agenții de publicitate. Musk a fondat, de asemenea, o companie separată de inteligență artificială, xAI, care ar putea beneficia de cantitățile uriașe de date generate de TikTok.

Oficialii chinezi nu au ajuns încă la un consens ferm cu privire la modul în care să procedeze, iar deliberările lor sunt încă preliminare, potrivit surselor. Nu este clar cât de mult este la curent ByteDance despre discuțiile cu guvernul chinez sau dacă TikTok și Musk au fost implicați. De asemenea, nu este clar dacă Musk, TikTok și ByteDance au purtat discuții cu privire la termenii unei eventuale tranzacții. Patronul și reprezentanții săi nu au răspuns la o cerere de comentarii. Musk a postat în aprilie că el crede că TikTok ar trebui să rămână disponibil în SUA. „În opinia mea, TikTok nu ar trebui să fie interzis în SUA, chiar dacă o astfel de interdicție ar putea aduce beneficii platformei X”, a scris el pe X. ”A face acest lucru ar fi contrar libertății de exprimare. Nu este ceea ce reprezintă America”.

Reprezentanții ByteDance și TikTok nu au răspuns la solicitările de comentarii. Administrația spațiului cibernetic din China și Ministerul Comerțului din China, agenții guvernamentale care ar putea fi implicate în deciziile privind viitorul TikTok, de asemenea, nu au răspuns la solicitările de comentarii. Discuțiile de la Beijing sugerează că soarta TikTok ar putea să nu mai fie sub controlul exclusiv al companiei ByteDance, au spus sursele. Oficialii chinezi recunosc că se vor confrunta cu negocieri dificile cu administrația Trump în ceea ce privește tarifele, controlul exporturilor și alte probleme și consideră că negocierile TikTok reprezintă un potențial domeniu de reconciliere, au spus aceștia.

Asul din mâneca guvernului de la Beijing

Guvernul de la Beijing deține o așa-numită acțiune de aur într-o filială ByteDance, care îi conferă influență asupra strategiei și operațiunilor companiei. TikTok susține că acest control se aplică numai filialei Douyin Information Service Co. din China și nu are nicio legătură cu operațiunile ByteDance din afara Chinei. Cu toate acestea, normele de export ale Beijingului împiedică companiile chineze să își vândă algoritmii software, precum cel care face parte integrantă din TikTok. Deoarece guvernul chinez ar trebui să aprobe o vânzare care include valorosul motor de recomandări al TikTok, acesta are un cuvânt important de spus în orice posibilă tranzacție.

Operațiunile TikTok din SUA ar putea fi evaluate între 40 și 50 de miliarde de dolari, estimau anul trecut analiștii Mandeep Singh și Damian Reimertz de la Bloomberg Intelligence. Aceasta este o sumă substanțială chiar și pentru cea mai bogată persoană din lume. Nu este clar cum ar putea Elon Musk să realizeze o astfel de tranzacție, dacă ar fi nevoie de vânzarea altor participații sau dacă guvernul SUA ar fi de acord. El a plătit 44 de miliarde de dolari pentru Twitter în 2022 și încă plătește împrumuturi considerabile.

Elon Musk are o reputație pozitivă în rândul multor angajați ByteDance din China, potrivit unei persoane familiarizate cu această chestiune. Acesta este văzut ca un antreprenor de succes, care are experiență în relațiile cu guvernul chinez prin intermediul afacerii sale Tesla Inc, a adăugat persoana respectivă. Liderii ByteDance au declarat în repetate rânduri că prioritatea lor este să combată legislația americană care obligă compania cu sediul la Beijing să vândă sau să închidă operațiunile din SUA din motive de securitate națională. Avocații TikTok au susținut că legislația încalcă legile privind libertatea de exprimare în conformitate cu Primul Amendament al Constituției. Majoritatea judecătorilor Curții Supreme au sugerat că problemele de securitate au prioritate față de libertatea de exprimare, deși nu au emis încă o decizie oficială.

Salvatorul Donald Trump?

Donald Trump, care își va prelua funcția la 20 ianuarie, a încercat să amâne interdicția TikTok – care intră în vigoare la 19 ianuarie – pentru a putea lucra la negocieri. El a declarat că dorește să „salveze” aplicația și au existat speculații că ar putea lua măsuri de ultim moment pentru a evita interdicția. La un nivel practic, separarea activității TikTok din SUA ar fi extrem de complexă, afectând atât acționarii din China, cât și pe cei din SUA. Avocații TikTok au susținut în fața Curții Supreme că separarea părților americane ale produsului ar fi „extraordinar de dificilă”.

Nu este clar dacă TikTok din SUA va fi vândut în cadrul unui proces concurențial sau dacă o vânzare va fi organizată de guvern. Miliardarul Frank McCourt și investitorul „Shark Tank” Kevin O’Leary fac parte dintr-o ofertă prin intermediul Project Liberty pentru achiziționarea TikTok, despre care O’Leary a declarat că a discutat cu Trump. În trecut, Microsoft Corp. a încercat să achiziționeze afacerea, iar Oracle Corp. are un parteneriat tehnologic important cu compania.

Elon Musk poate influența relațiile bilaterale

O alternativă pentru TikTok ar fi să își mute clienții americani existenți pe o aplicație similară – cu o marcă diferită – pentru a evita eventuala interdicție, a declarat una dintre persoane. Nu este clar cât de eficientă ar fi o astfel de mișcare. O persoană apropiată de companie, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat înainte de audierea la Curtea Supremă că lupta juridică este încă în centrul atenției executivilor de top și că aceștia ar prefera să continue lupta în SUA decât să vândă TikTok US și să cedeze definitiv controlul.

Elon Musk este în măsură să influențeze relația dintre China și SUA, fiind cea mai bogată persoană din lume, cu afaceri care se întind între cele mai mari două economii ale lumii. Tesla, unde Musk este director executiv, a construit o fabrică tentaculară în Shanghai în 2019 și, de atunci, a extins instalația, devenind cea mai mare bază de producție a companiei. Efortul a ajutat Tesla să își extindă cota de piață în China, în ciuda concurenței locale dure, și să construiască bunăvoință cu oficialii guvernamentali. În timp ce Donald Trump își dotează viitoarea administrație cu persoane împotriva Chinei, precum secretarul de stat nominalizat Marco Rubio, Elon Musk s-a pronunțat împotriva unor politici comerciale recente în legătură cu gigantul asiatic, inclusiv tarifele impuse de administrația vehiculelor electrice chineze.

TikTok: „Pură ficțiune”

TikTok a calificat drept „pură ficțiune” informațiile potrivit căruia China ia în considerare să permită vânzarea operațiunilor din SUA ale companiei de social media către Elon Musk. Comentariile firmei au venit ca răspuns la informațiile Bloomberg conform cărora oficialii chinezi cântăresc o opțiune care ar putea face ca afacerile sale din America să fie vândute celei mai bogate persoane din lume în cazul în care Curtea Supremă a SUA menține interdicția asupra aplicației, scrie .

Judecătorii Curții Supreme urmează să se pronunțe cu privire la o lege care a stabilit un termen limită de 19 ianuarie pentru ca TikTok fie să își vândă operațiunile din SUA, fie să se confrunte cu o interdicție în țară. TikTok a declarat în repetate rânduri că nu își va vinde operațiunile din SUA. „Nu ne putem aștepta să comentăm o ficțiune pură”, a declarat un purtător de cuvânt al TikTok pentru BBC News. Compania X nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea BBC.

Luni, doi parlamentari democrați, senatorul Edward Markey și reprezentantul Ro Khanna, au solicitat, de asemenea, Congresului și președintelui Joe Biden să prelungească termenul de 19 ianuarie. În timpul unei audieri la Curtea Supremă săptămâna trecută, judecătorii păreau înclinați să susțină legislația și să respecte termenul limită. Pe parcursul a aproape trei ore de pledoarii, cei nouă judecători au revenit de nenumărate ori la preocupările legate de securitatea națională care au dat naștere legii. Administrația Biden a susținut că, în lipsa unei vânzări, TikTok ar putea fi utilizat de China ca instrument de spionaj și manipulare politică. Compania a negat în mod repetat orice influență din partea Partidului Comunist Chinez și a afirmat că legea care o interzice în SUA încalcă dreptul la liberă exprimare al utilizatorilor săi prevăzut de Primul Amendament.