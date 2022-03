TikTok, în competiție directă cu YouTube. Schimbare majoră anunțată. Ce trebuie să știe toți utilizatorii

TikTok își dorește să devină principalul concurent YouTube. Aplicația pe care activează milioane de utilizatori a decis să mărească durata maximă a clipurilor video, ținând cont de numărul mare de persoane interesate să trăiască experiența platformelor convenționale de video sharing.

ar putea deveni o alternativă a platformei YouTube. Dezvoltatorii cresc durata maximă a clipurilor video, însă, nu renunță la rețeta clasică a filmulețelor scurte.

Prima inițiativă de acest gen a avut loc în luna iulie a anului trecut, atunci când utilizatorilor li s-a permis să înregistreze videoclipuri de 3 minute.

Astfel, creatorii de conținut s-au putut concentra pe calitate, fără să fie nevoiți să publice un număr mare de clipuri pentru a acoperi un subiect.

TikTok creeping in on YouTube territory

I can now upload videos up to 10 minutes long

— Matt Navarra (@MattNavarra)