TikTok și Instagram, rețele care promovează materiale despre sinucidere. O adolescentă de 14 ani și-a luat viața 

Alexa Serdan
19.08.2025 | 11:14
TikTok și Instagram influențează negativ adolescenții. Sursa foto: Pinterest.com

Social media a devenit o extensie a oamenilor. Specialiștii din domeniul tehnologiei transmit că TikTok și Instagram sunt rețele care promovează constant numeroase materiale despre sinucidere. Din cauza acestora o adolescentă de 14 ani și-a luat viața.

TikTok și Instagram, rețele care promovează materiale despre sinucidere

Conținutul nociv de pe rețelele de socializare pare că a fost scăpat de sub control în ultima perioadă. Apar tot mai multe informații despre tineri care au recurs la gesturi criminale sau și-au pus capăt zilelor după ce au navigat pe Internet.

Printre aplicațiile luate în vizor se numără TikTok și Instagram. Acestea au ajuns în atenția experților pentru că favorizează clipurile despre sinucidere, care au dus la tragedii în multe familii din întreaga lume.

O fată de 14 ani și-a luat viața după ce a vizionat filmări nepotrivite, după spusele familiei sale. Potrivit Sky News, la scurtă vreme după moartea adolescentei familia a înființat fundația Molly Rose, pentru a ajuta tinerii din ziua de azi.

Prin intermediul acestei organizații s-a comandat o analiză a sute de postări de pe platforme. Specialiștii au folosit conturile simulate ale unei fete de 15 ani din Marea Britanie. Astfel, au fost descoperite videoclipurile recomandate în secțiunea For You.

Algoritmul de pe TikTok și Instagram i-a adus numeroase filmări și clipuri care conțin „sinucidere, automutilare și depresie intensă”. Cercetătorii au subliniat faptul că numărul mediul de like-uri a fost de 226.000. Una dintre cele 10 postări nocive a atins cel puțin un milion de aprecieri.

Conținutul despre sinucidere, prezent pe TikTok și Instagram

„Este șocant că, la opt ani după moartea lui Molly, conținut extrem de nociv despre sinucidere, automutilare și depresie – exact cum a văzut ea – este încă omniprezent pe rețelele sociale, a transmis mama fetiție.

Codurile recente de siguranță pentru copii emise de Ofcom nu se ridică la nivelul gravității răului sugerat utilizatorilor vulnerabili și, în cele din urmă, fac prea puțin pentru a preveni mai multe decese precum cel al lui Molly.

Situația s-a înrăutățit în loc să se îmbunătățească, în ciuda acțiunilor guvernelor, ale autorităților de reglementare și ale unor oameni ca mine”, a declarat tatăl fetei de 14 care s-a sinucis după ce a petrecut mult timp pe TikTok și Instagram.

Mai mult decât atât, bărbatul trage un semnal de alarmă. Acesta susține că un copil care dă peste conținutul nociv din social media are șanse mici să mai scape. Filmările despre sinucidere și automutilare nu sunt deloc bune pentru adolescenți.

Alexa Serdan
