TikToker-ul care l-a amenințat pe Ilie Bolojan cu moartea scapă de închisoare după ce Parchetul a ratat termenul de apel

ADVERTISEMENT

Curtea de Apel București a respins apelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 împotriva inculpatului Florin A.T., condamnat în primă instanță la închisoare cu suspendare pentru incitare la ură și discriminare. Bărbatul a fost arestat în februarie 2025 după ce i-a transmis amenințări cu moartea lui Ilie Bolojan, pe vremea când acesta era președinte interimar.

Bărbatul care l-a amenințat pe Ilie Bolojan cu moartea rămâne cu pedeapsa cu suspendare

Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Ilie Bolojan nu va merge la închisoare, după ce procurorii au ”uitat” să introducă apelul la timp. TikToker-ul cunoscut sub pseudonimul de FlorinCry fusese găsit vinovat pentru incitare la ură și discriminare, dar instanța de fond îl condamnase la 1 an și 7 luni de închisoare.

ADVERTISEMENT

Condamnarea inițială a influencerului a avut loc la Judecătoria Sectorului 5, la data de 20 noiembrie 2025. Părțile implicate au avut la dispoziție 10 zile de la data comunicării motivării pentru a contesta decizia. Potrivit datelor de pe Portalul Instanțelor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 a cerut apel la data de 15 decembrie 2025. Drept urmare, , ca fiind tardivă.

Curtea de Apel București a respins ”ca tardiv” apelul Parchetului

”Decizia penală nr.69/A din 21.01.2026 – În baza art.421 alin.1 pct.1 lit. a C. proc. pen. respinge ca tardiv apelul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București împotriva sentinței penale nr. 2711/20.11.2025 a Judecătoriei Sectorului 5 București – Secția I Penală, pronunțate în dosarul nr.9482/302/2025.

ADVERTISEMENT

În baza art.275 alin.3 C. proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. 6 C. proc. pen. avansează din fondurile Ministerului Justiției onorariul cuvenit avocatului din oficiu în cuantum de 1.044 lei, cheltuieli judiciare care rămân în sarcina statului. Definitivă.

ADVERTISEMENT

Pronunțată astăzi, 21.01.2026, prin punerea soluției la dispoziția procurorului, intimatului-inculpat și intimatei-persoană vătămată”, se arată în decizia Curții de Apel București.

Ce amenințări i-a transmis TikToker-ul lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a fost parte vătămată în procesul penal care, în februarie 2025, ”l-a amenințat pe Președintele Interimar al României, precum și pe membrii familiei acestuia”.

ADVERTISEMENT

”(…), vă iau familia (…) v-o dau așa cu capul de bordură

Să ți-i iau io și toți câteva milioane de români, să ți-i luăm, să ți-i dăm uite așa, cu capul de bordură

Următorul protest… va fi unul mare! Mare, foarte mare! Și dacă nu o să cazi și tu Bolojane, și tu Ciolacule, f…

Am fost la fiecare protest! Nu mai trebuie să stăm să fluturăm steagurile! Steagurile trebuie fluturate peste ei în Parlament! Să nu mai fim pașnici! Să ocupăm Parlamentul!!! Numai așa scăpăm de ei.

Trebuie să mergem peste ei cât mai repede posibil să-i scoatem cu forța afară din Guvern.

Respect, aceleași gânduri, curățenie generală. La următorul protest nu mai răspundem de fapte”, sunt câteva dintre afirmațiile incriminate de procurori.

Cum a explicat influencerul sensul expresiei ”vă dau cu capul de bordură”

La doar patru zile după ce a proliferat amenințări la adresa lui Ilie Bolojan, FlorynCry a fost ridicat de acasă de polițiști și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

În timpul procesului, bărbatul și-a recunoscut doar parțial faptele, declarând că a postat pe rețeaua TikTok doar pentru a câștiga popularitate. Cu toate că are doar șase clase, inculpatul a declarat că și-a făcut o idee despre clasa politică de pe TikTok. Întrebat despre sensul expresiei ”vă dau cu capul de bordură”, acesta a explicat că a fost o reacție grefată pe nervi și frustrare dar că intenția lui a fost ”să unească societatea pentru un protest pașnic”.