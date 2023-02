Tiktoker-ul Marius Elisei primește poze indecente de la urmăritorii săi! Câți bani face influencerul

FANATIK a aflat câteva din secretele tiktoker-ului Marius Elisei, unul dintre cei mai urmăriți tineri de pe rețeaua de socializare!

Marius Elisei, vedetă TikTok, despre succes, bani și pozele cu nuduri de la fani!

Sălăjeanul care concurează cu alți influenceri de renume de la noi ne-a spus că munca pe care o face din mediul online îl ajută să se întrețină destul de bine, însă nu depășește mai mult de 11.000 de euro într-o lună! Mai mult, Marius nu face bani din cadourile primite pe live-urile de pe TikTok, ci are deja încheiate colaborări cu anumite branduri pe care le promovează.

Băiatul care se visează psiholog a dezvăluit, pentru FANATIK, că de când a început să fie cunoscut, este agasat de fete și băieți, unii dintre fani trimițându-i poze cu ei nud!

„Totul a început într-o joacă. A venit pandemia și, efectiv, n-am avut ce face. Am zis: ce-ar fi să fac niște content, pentru că îmi place să creez. Am zis să pun în aplicare chestia asta și am văzut că începe să rupă pe TikTok, m-am ținut până acum și chiar îmi place ceea ce fac.

În viața de zi cu zi doar asta fac. Creez content, creez videoclipuri. Când am o zi mai proastă, fac niște chestii mai ușoare. Uneori fac lucruri mai complicate, dar știu că acele clipuri vor prinde și vor rupe.

Fiecare se regăsește în ce fac. Când faci videoclipuri, e important să te gândești la toată lumea, să nu jignești pe nimeni, să fie totul clean. Îmi place să le provoc o emoție, o stare oamenilor, mai ales dacă au o zi proastă”, a declarat Marius Elisei, în exclusivitate pentru FANATIK, despre munca sa din mediul online.

Vrea să participe la America Express și să se facă psiholog: „Aș vrea să arăt latura mea mai sălbatică”

Întrebat dacă se vede făcând TikTok și de acum înainte, având în vedere că este tot mai cunoscut, Marius a mărturisit că și-ar dori să fie psiholog cu acte în regulă. Mai mult, l-ar tenta să își facă debutul și în televiziune, dorindu-și să participe în show-ul său preferat,

„Singurul show de televiziune în care aș vrea să apar, să arăt latura mea mai nebună și mai sălbatică e America Express. Mi-aș dori enorm de mult. Dar să fiu așa în televiziune, în orice proiect, mai greu.

Vreau să fiu propriul meu șef și să-mi ideile în aplicare. M-am gândit să mă fac și psiholog. Eu sunt cumva psiholog pentru prietenii mei. Când vorbesc cu ei, reușesc să îi liniștesc, să le dau o direcție”, ne-a spus Elisei.

Sălăjeanul a recunoscut că sunt și momente în care are moralul la pământ, când nu are chef să facă niciun videoclip. Își revine singur, de obicei: „Nu mă ajută nimeni când am probleme. Ideile, în general, mi le gândesc singur. Sunt și zile în care am moralul scăzut”.

Familia băiatului nu a văzut cu ochi buni ceea ce face el pe TikTok, dar când și-a dat seama că e și ăsta un job, până la urmă, și că se poate întreține din conținutul pe care îl creează, a început să accepte dorința lui de a se expune.

Marius face mai puțin de 11.000 de euro pe lună din TikTok, sumă la care a ajuns transgenderul Amarah

„Înainte să mă apuc să fac content, familia mea nu era încântată. Îmi zicea să mă gândesc la ceva serios pentru viața mea. Acum că văd că fac bani și mă întrețin din treaba asta, se simt foarte bine”, ne-a mărturisit Marius Elisei.

FANATIK a vrut să știe de la tiktoker dacă face mai mulți bani decât , de pe TikTok, dar acesta ne-a zis că nu se ridică încă la acel nivel. Amarah ajunge să câștige, dacă stă 8 ore pe live în fiecare zi, în jur de 12.500 de dolari pe lună, adică puțin peste 11.000 de euro. Cu alte cuvinte, Marius câștigă mai puțin de 11.000 de euro din TikTok!

„Eu cred că Amarah câștigă banii ăștia. Majoritatea timpului și-l petrece pe TikTok. Eu nu fac live-uri, fac mai mult content, colaborez cu niște branduri. E mai de durată. Eu iau bani colaborând cu diferite branduri, mai sunt chemat la diferite evenimente. Plus că îmi mai intră și de pe YouTube. Nu am ajuns la nivelul ăla, de ce să mănânc c…? Nu e cazul. Fac mai puțin decât ar câștiga, de exemplu, Amarah”, a completat Marius Elisei.

Primește mesaje indecente de la fani: „Am primit poze cu organe, cu tot felul. Nu le răspund”

Influencerul ne-a mai spus că notorietatea i-a adus și situații mai stânjenitoare. Mai multe persoane i-au trimis până acum tot felul de poze indecente, unele ajungând și în căsuța sa de mail.

„Primesc tot felul de mesaje, de la tot felul de oameni. Nu le răspund… Dacă oamenii se simt lejeri să trimită astfel de chestii, să zicem că sunt bine primite. Am primit poze cu organe, cu tot felul. Și pe mail primesc, peste tot. Mai zic tot felul, un bună, te plac și apoi urmează o poză de genul și zic: Nu, nu! E un început prost pentru agățat”, ne-a zis amuzându-se tiktoker-ul.

Marius a mai declarat că își dorește foarte tare ca anul ăsta să se apuce serios de studii, însă totul depinde de cum va evolua ceea ce face pe TikTok: „Aș vrea să îmi reiau studiile anul ăsta. Am zis să nu încep facultatea deocamdată, pentru că încă nu mă ajută cu nimic, dar vreau să am și studiile făcute. Aș vrea să încep la psihologie, dar o să vedem cum mai decurg lucrurile”.

Marius are, la ora actuală, 1,9 milioane de urmăritori pe TikTok și peste 210.000 pe Instagram.