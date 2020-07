Ce dulceață de copil are Tily Niculae! Uite cât e de frumos și ce ochi albaștri are micuțul – Foto

View this post on Instagram

Pufosel este incantat maxim ca si-a descoperit manutele de ceva vreme. Mama-sa, fericita din cale afara pentru ca orice 5 minute de care se bucura copilul si isi vede de treaba ‘lui’ bebeluseasca este GOLD. La cele 3 luni- evolueaza frumos si sigur. Incearca sa exploreze atat cat ii permite varsta, are forta in maini si picioare, vorbeste bebeluseasca de numa, numa si ne incanta pe toti cu mutrite vesele sau triste. A descoperit jucariile si exerseaza zilnic sa le prinda. Oboseala in ceea ce ma priveste?- *asa si asa… mai mult dureri de spate. Inca ma adaptez la ritmul si viata cu doi copii. Intre noi fie vorba, pret de cateva secunde bune- uit! Uit cand de unul, cand de altul! Daca incep sa am conversatii in limba bebeluseasca, brusc, simt ca lipseste ceva. Si incep: Da, Sofia? Si uite asa incep sa o caut cu privirea. Daca ma duc dupa Sofia, inevitabil, fie il sun pe Popescu sa intreb de Raducu. O sa ma educ de la zi la zi sa las garda jos. Copiii vin cu toate lucrurile pe acest pamant pentru a fi ceea ce sunt. Niste minuni care se descurca si descopera lumea. Nu-i asa iubitul meu frumos? …sa ramai la fel de zambicios si bland. : : :________________________________________ #raducu #3monthsold #babyboy #wonder #tilyniculae #actress #parenting #kids #woman #motherhood #motheroftwo #television #mood #life #mylife #amazing #journey #family #romania #joy #smile #relax #real #life #picture #blue #eyes #infant

