Time-out la Campionatul Mondial! FIFA a luat decizia care poate schimba fotbalul

Mai sunt doar câteva luni până la startul Campionatului Mondial de fotbal din 2026, acolo unde și naționala României visează să ajungă. FIFA a anunțat o schimbare radicală, care se va aplica la absolut toate meciurile de la turneul final. Vor exista două pauze de hidratare, de câte două minute.

O nouă regulă în fotbal! Pauză de 3 minute în fiecare repriză de la Campionatul Mondial

Campionatul Mondial din America se va juca vara, iar temperaturile vor fi destul de ridicate, mai ales că vor exista zile în care se vor disputa și 5 partide. Din acest motiv, a decis să implementeze o regulă specială, care le va permite fotbaliștilor să își tragă sufletul.

Concret, în fiecare meci de la turneul final arbitrul va fi obligat să oprească jocul pentru o de 3 minute. Vor exista două astfel de întreruperi, una în fiecare repriză. Acest lucru a fost testat și la Campionatul Mondial al Cluburilor de anul trecut.

„În fiecare meci vor fi introduse pauze de hidratare de trei minute, indiferent de locul în care se desfăşoară meciul, de temperatură sau de prezenţa unui acoperiş. Începutul şi sfârşitul pauzelor vor fi semnalate de un fluier al arbitrului în fiecare dintre cele două reprize”, a explicat Manolo Zubiria, directorul competiţiei pentru Cupa Mondială din 2026.

Antrenorii pot folosi pauza de hidratate drept un time-out

Aceste pauze le vor permite jucătorilor să se hidrateze corespunzător. Mai mult, antrenorii echipelor pot folosi acest moment ca pe un fel de „time-out”, întrucât în fiecare repriză vor avea șansa să discute cu elevii lor preț de 3 minute, perioadă în care vor putea schimba strategia.

Jucătorii ar putea primi indicații prețioase în acest interval. Antrenorii au la dispoziție trei minute în care să își comunice planul cu fotbaliștii. Meciurile ar putea deveni mult mai dinamice, cu schimbări de sistem și tactici diferite.