Times Square, cucerit de argentinieni! Atmosferă incendiară la New York înainte de Spania – Argentina

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Marea finală de la CM 2026 se va disputa duminică seară între Spania și Argentina. Fanii sud-americanilor vor să îl vadă din nou pe Lionel Messi câștigător, mai ales la ultimul său turneu. Plini de optimism, suporterii au luat cu asalt Times Square înaintea meciului așteptat de întreaga planetă.

Fanii argentinieni au pus stăpânire pe Times Square

Fanii argentinieni iau cu asalt MetLife Stadium din New York. Potrivit informațiilor din presa internațională, se pare că 60% din capacitatea celebrei arenei din New York/New Jersey va fi ocupată de suporterii „albicelești”, Însă atmosfera demnă de o finală CM, în care este implicată și Argentina, a pornit cu mult înainte.

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Suporterii echipei lui Lionel Messi au împânzit și au cântat și dansat toată noaptea. În jur de 20.000 de fani au îndurat ploaia pentru a fi împreună și a cânta cât pot de tare pentru echipa lor de suflet. Unul dintre magazinele de articole sportive, al cărui brand sponsorizează naționala Argentinei, a vândut un număr record de tricouri și articole noaptea trecută.

BANDERAZO BAJO UN DILUVIO EN TIMES SQUARE Nueva York está copada por argentinos para ver la definición del Mundial. Una multitud de alrededor de 20 mil hinchas argentinos se reunió en el punto icónico y cantó todos los hits, bajo la lluvia. El store de Adidas ubicado en la… — Clarín (@clarincom)

A SEA OF BLUE AND WHITE!!! 🇦🇷 Argentina fans have flooded New York ahead of tomorrow's final!!!! — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ)

Son las 10 de la noche acá en New York, la hinchada argentina lleva desde las dos de la tarde alentando sin parar. No hay comparación con nada en el mundo. Por la última de Leo. — Agustín Antonetti (@agusantonetti)

Risc major înaintea finalei CM

Meciul dintre Spania și Argentina este programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe Arena MetLife, stadion ce a fost inaugurat în 2010 și care a costat nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro. Capacitatea este una importantă, arena din New Jersey putând găzdui 85.000 de persoane.

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Cu doar o zi înainte de partida dintre Argentina și Spania, fanii au motive serioase să se îngrijoreze. În contextul incendiilor numeroase din nord-estul SUA, Fumul a afectat în dimineața zilei de sâmbătă, 18 iulie, părți din regiunile Nord-Est și Mid-Atlantic, iar pămătufurile de fum provocate de incendiile de vegetație din Canada au emigrat în sud, afectând astfel marile orașe.