Sport

Times Square, cucerit de argentinieni! Atmosferă incendiară la New York înainte de Spania – Argentina

Fanii argentinieni speră ca favoriții să câștige un nou titlu mondial după cel din urmă cu 4 ani. Ei au venit în număr mare la turneul final și au adus spectacolul în Times Square din New York.
Mihai Dragomir
19.07.2026 | 08:35
Times Square cucerit de argentinieni Atmosfera incendiara la New York inainte de Spania Argentina
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Argentinienii fac legea în Times Square. Foto: Colaj FANATIK.
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Marea finală de la CM 2026 se va disputa duminică seară între Spania și Argentina. Fanii sud-americanilor vor să îl vadă din nou pe Lionel Messi câștigător, mai ales la ultimul său turneu. Plini de optimism, suporterii au luat cu asalt Times Square înaintea meciului așteptat de întreaga planetă.

Fanii argentinieni au pus stăpânire pe Times Square

Fanii argentinieni iau cu asalt MetLife Stadium din New York. Potrivit informațiilor din presa internațională, se pare că 60% din capacitatea celebrei arenei din New York/New Jersey va fi ocupată de suporterii „albicelești”, fiind așteptați nu mai puțin de 50.000 de fanii sud-americani. Însă atmosfera demnă de o finală CM, în care este implicată și Argentina, a pornit cu mult înainte.

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Suporterii echipei lui Lionel Messi au împânzit Times Square, același loc care fusese acaparat cu puțin timp în urmă de brazilieni, și au cântat și dansat toată noaptea. În jur de 20.000 de fani au îndurat ploaia pentru a fi împreună și a cânta cât pot de tare pentru echipa lor de suflet. Unul dintre magazinele de articole sportive, al cărui brand sponsorizează naționala Argentinei, a vândut un număr record de tricouri și articole noaptea trecută.

 

Risc major înaintea finalei CM

Meciul dintre Spania și Argentina este programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe Arena MetLife, stadion ce a fost inaugurat în 2010 și care a costat nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro. Capacitatea este una importantă, arena din New Jersey putând găzdui 85.000 de persoane.

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Cu doar o zi înainte de partida dintre Argentina și Spania, fanii au motive serioase să se îngrijoreze. În contextul incendiilor numeroase din nord-estul SUA, fumul poate ajunge în preajma stadionului din New Jersey. Fumul a afectat în dimineața zilei de sâmbătă, 18 iulie, părți din regiunile Nord-Est și Mid-Atlantic, iar pămătufurile de fum provocate de incendiile de vegetație din Canada au emigrat în sud, afectând astfel marile orașe.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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