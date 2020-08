Timișoara, primul oraș care închide terasele mai devreme. De ce crede primarul Robu că s-a păcălit

Timișoara devine primul oraș care închide terasele mai devreme, dar măsura nu este pe placul primarului Robu. Edilul spune că lucrul acesta se întâmplă din greșeală.

Mai exact, Comitetul local pentru situaţii de urgenţă a decis ca oraşul de pe Bega să închidă terasele după ora 23:00, dar Robu a anunțat că s-a păcălit.

Acesta spune că a crezut inițial că regula e impusă la nivel naţional şi că n-are decât să se conformeze. În cele din urmă, Robu a descoperit că doar opt judeţe se aflau pe această listă. Drept pentru care acum solicită de zor revocarea.

Motivul amuzant pentru care Timișoara închide terasele mai devreme

„Eu n-am văzut nicio logică în a închide terasele mai devreme, pentru că am văzut în toată această perioadă cu ochii mei, întrucât în fiecare seară îmi place să fiu printre oameni, să văd realitățile așa cum sunt ele, și niciodată nu am constatat că ar fi ceva periculos în ceea ce se întâmplă în Timișoara.

Noi avem o zonă de promenadă superbă (…), sunt o mulțime de terase, lumea se plimbă, stă la terase, dar respectând toate regulile.

Și atunci nu văd de ce ar fi mai periculoși virușii, de ce ar fi mai mare pericolul de infectare după ora 23:00, când lumea în mod natural se mai împuțina.

Mi s-a replicat în ședința de Consiliu de astăzi și de aceea sunt foarte supărat și în momentul în care am fost informat corect, acum, seara, am și postat pe Facebook că am fost dezinformat”, a declarat la Digi 24, primarul Nicolae Robu.

Mai mult de atât, Robu spune că nu a citit „cu ochii lui” textul, ci doar i s-a spus că este imperativ stabilit, la nivel național, că la ora 23:00 trebuie să înceteze toate activitățile la terase. „Nu-mi place că se procedează în această manieră.

Trebuie să discutăm logic, cu argumente, sunt foarte vehement, sunt necruțător cu cei care nu respectă regulile, care-și permit să pună în pericol sănătatea semenilor, dar eu vă spun, cred că Timișoara este un oraș model în această privință.

E lume foarte multă în acest loc superb de promenadă, de la Catedrală până la Bastion, numai că lumea e în mișcare, nu stă nimeni în contact, stă un minut-două, se salută, nu putem vorbi despre un spațiu public aglomerat. Este lume destul de multă, dar repet, nu are contact”, susține primarul.

De altfel, Nicolae Robu încearcă acum să anuleze decizia și cere reunirea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, pentru a da un nou vot, „în baza reglementărilor naționale reale, nu inventate de cineva, care nu știu de ce este speriat.

Trebuie să fim înțelepți, să fim precauți, dar nici să luăm măsuri care oricum nu au nicio eficiență în lupta anti-covid”, a adăugat primarul, care a povestit și o anecdotă pentru a sublinia că trebuie să „căutăm unde trebuie, nu unde ne e mai la îndemână, că e lumină”.