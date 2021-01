Timişoara şi Cluj Napoca, în topul 20 al oraşelor unde e cel mai sănătos să trăieşti

România se regăsește cu două orașe în topul 20 al locurilor unde este cel mai sănătos să trăiești, potrivit unui raport bazat pe speranța de viață, costul de a fi sănătos, poluarea aerului, rata obezității, siguranța și orele de soare.

Doar două țări se regăsesc în top de două ori, Spania, care și conduce topul, cu Valencia și Madrid și România cu orașele Timișoara, pe locul 15, respectiv Cluj Napoca, locul 16.

Analiza a fost întocmită de experții de la money.co.uk, care își propun să ofere și consultanță pentru a obține finanțare celor care își doresc să trăiască într-un loc mai sănătos.

Spania, cea mai sănătoasă țară din lume

Spania este oficial cea mai sănătoasă țară din lume, clasându-se pe primul loc în top. În Spania, oamenii urmează o dietă mediteraneană constând din surse sănătoase de omega-3, grăsimi și proteine, pe care studiile le asociază cu un risc scăzut de demență, boli de inimă și cancer – plasând țara în primele cinci pentru o speranță de viață mai mare.

Un stil de viață mediteranean urmează aceste principii cheie: orele de masă sociabile, o dietă echilibrată și un accent pe mersul pe jos ca mod de transport, care ajută la scăderea deceselor cauzate de poluare. S-a constatat că orele de masă sociabile scad riscul obezității și, de asemenea, promovează o bunăstare mentală sănătoasă. A avea un timp dedicat pentru a vă conecta cu familia și prietenii acționează ca un stimulent al bunei dispoziții, produce endorfine și crește bunăstarea generală a populației.

Oamenii din Spania trăiesc după zicala „Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar” care înseamnă „lucrăm pentru a trăi, nu trăim pentru a munci”. Costul vieții este moderat. O proprietate cu două dormitoare costă în medie 142.000 lire sterline, ceea ce este mai accesibil decât majoritatea țărilor europene.

Japonia, țara cu cea mai vârstnică persoană din lume

Japonia este țara cu una dintre cele mai mari speranțe de viață din lume! Pe lângă dimensiunile mai mici ale porțiilor și dieta densă în proteine, oamenii din Japonia arată, de asemenea, un respect mai mare față de mâncarea lor, acordând timp să se pregătească, să gătească și să mănânce, contrastând cu cultura occidentală de fast-food. Costul vieții este ridicat în Japonia, cu o proprietate medie cu două dormitoare care costă 391.000 de lire sterline, totuși calitatea este de obicei egală cu prețul.

Japonia este, de asemenea, cunoscută pentru transportul său public rapid, care produce emisii scăzute de carbon și, astfel, Japonia ocupă locul 8 în ceea ce privește cel mai redus număr de decese cauzate de poluare. Având în vedere că metoda lor preferată de transport este mersul pe jos, activitatea lor zilnică este suficientă pentru a-i menține în formă fără a folosi o sală de sport și le acordă una dintre cele mai scăzute rate de obezitate din lume.

Poate că dacă am adopta cu toții aceste obiceiuri sănătoase, și noi am putea trăi până la 118 ani ca japoneza Kane Tanaka (cea mai în vârstă persoană din lume).

În Marea Britanie, 64% dintre adulți sunt supraponderali

Marea Britanie duce unul dintre stilurile de viață mai nesănătoase în comparație cu alte țări dezvoltate, plasând Marea Britanie pe locul 20 în cel mai sănătos index al țărilor. În mod îngrijorător, majoritatea adulților din Marea Britanie sunt supraponderali; 67% dintre bărbați și 60% dintre femei. Este mai probabil ca britanicii să fie obezi din cauza consumului ridicat de alimente și alcool, precum și a lipsei de activitate fizică. În medie, un adult din Marea Britanie consumă 9,7 litri de alcool pur pe an, ceea ce reprezintă aproape un litru peste media Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Marea Britanie se plasează, de asemenea, pe locul patru în ceea ce privește expunerea anuală la soare din 133 de țări. Potrivit fundației naționale de somn, perioade prelungite de timp în iluminatul artificial pot provoca lipsuri grave de somn care ar putea avea un impact dramatic asupra sănătății noastre. Vitamina D de la soare ajută la reglarea cantității de calciu și fosfat din organism și este vitală pentru menținerea sănătății și puternicii oaselor, dinților și mușchilor.

Costul vieții în Marea Britanie este, de asemenea, considerat scump, întrucât un apartament mediu cu două dormitoare costă 254.000 de lire sterline. Fiind una dintre țările mai dificile pentru care oamenii devin siguri din punct de vedere financiar, încurajează criminalitatea și persoanele fără adăpost, ceea ce, în general, scade valoarea sănătății țării.

SUA, una dintre cele mai puțin sănătoase țări

SUA are unul dintre cele mai mari ratinguri de obezitate, plasându-i pe locul 153 din 166 de țări pe indicele nostru de obezitate. Într-o lume atât de accelerată, cultura occidentală s-a adaptat consumului de alimente foarte procesate, pline de substanțe chimice artificiale, grăsimi și zaharuri. Aceste tipuri de diete cresc riscul pentru multe probleme de sănătate, cum ar fi diabetul de tip 2 și, de asemenea, scad speranța medie de viață.

Cea mai răspândită diferență între țări precum Spania și Japonia față de SUA este relația cu alimentele. Multe dintre cele mai sănătoase țări din indexul nostru au un respect mai mare față de alimente și tratează orele mesei ca pe o șansă de a crea un mediu social și iubitor. Acest lucru contrastează foarte mult cu natura ritmului rapid al SUA care cumpără alimente pentru o soluție rapidă – cum ar fi mesele gata și fast-food.

Spre deosebire de Spania, al cărei accent principal se pune pe viața socială, SUA acordă prioritate vieții profesionale, ceea ce poate duce la obiceiuri alimentare nesănătoase și la lipsa activității fizice. Evident, aceste diferențe culturale determină enorm dacă o țară are un stil de viață sănătos sau nesănătos. Cu toate acestea, ceea ce au în comun este viața la prețuri accesibile, proprietatea medie cu două dormitoare din SUA costând 119.000 de lire sterline.

Valencia, cel mai sănătos oraș din lume

Valencia este mai mult decât un oraș renumit pentru Paella, este și cel mai sănătos oraș din lume! Acest frumos oraș spaniol se plasează al treilea loc pe indexul nostru pentru cea mai mare speranță de viață datorită unei game de factori de stil de viață.

În primul rând, acest oraș are climatul ideal. Nu este prea cald și nici prea uscat, deci există multă verdeață pentru a oferi aer curat. Valencia are, de asemenea, mult soare, astfel încât să puteți absorbi cu ușurință acea importantă vitamina D necesară pentru a vă menține mușchii puternici. Briza mării ajută la eliminarea excesului de poluare din aer, iar dieta lor este de asemenea bine echilibrată. Paella valenciană este o reprezentare excelentă a dietei lor. Faimosul lor fel de mâncare are o valoare nutritivă excelentă din produsele proaspete, este sărac în grăsimi și bogat în omega-3 și proteine ​​din pește.

La fel ca multe dintre cele mai sănătoase țări, acest oraș promovează, de asemenea, un stil de viață relaxat și ușor. Este renumit pentru moștenirea sa muzicală și culturală și încurajează interacțiunea socială. În loc să fie definiți de slujbele lor ca multe alte orașe, oamenii din Valencia se definesc făcând legături personale și semnificative cu prietenii și familia, creând în cele din urmă una dintre cele mai sănătoase comunități din lume.

Edinburgh este cel mai bine clasat oraș din Marea Britanie, dar ratează un loc de top 40

Edinburgh este singurul oraș din Marea Britanie care a reușit să se apropie de un loc din indexul nostru. Acest oraș frumos a avut scoruri bune la toți factorii stilului de viață, clasându-se pe locul 41 – doar o poziție sub primii 40.

Pe lângă faptul că este cel mai verde oraș din Marea Britanie, calitatea aerului din Edinburgh este, de asemenea, una dintre cele mai curate din lume, clasându-le pe locul 37. Edinburgh se mândrește cu faptul că are mai mulți copaci pe cap de locuitor decât orice alt oraș din Marea Britanie și s-a angajat să fie un „oraș cu milioane de copaci” până în 2030, care va continua să-și reducă nivelul de poluare.

De asemenea, sistemul de sănătate al orașului ocupă un loc înalt, ajungând pe locul 8 în lume! Oamenii din Edinburgh sunt incredibil de norocoși că sunt toți eligibili pentru asistență medicală completă gratuită de la Sistemul Național de Sănătate (NHS), care este considerat unul dintre cele mai bune servicii de asistență medicală din lume.

Helsinki are cel mai curat aer din lume

Orașul Helsinki din Finlanda este cel de-al 17-lea cel mai sănătos oraș din lume și este cu mult înaintea celorlalte atunci când vine vorba de protejarea mediului și reducerea poluării aerului. Reglementările de mediu puternice ale orașului limitează cantitatea de practici dăunătoare pentru mediu și creează o parte din cel mai curat aer din lume. Până în 2035, Helsinki s-a angajat să fie neutru din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și va legifera sfârșitul utilizării combustibililor fosili până în 2029 – un pas masiv către crearea unei amprente de carbon și mai ecologice!

Pentru a atinge acest obiectiv, orașul investește în surse regenerabile de energie și desemnează rezervațiile forestiere ca o modalitate de a furniza combustibili naturali pe bază de lemn, cum ar fi hidroenergia și energia eoliană. De asemenea, promovează utilizarea vehiculelor electrice și au al doilea cel mai bun sistem de transport din Europa, ceea ce contribuie la reducerea amprentei de carbon și la reducerea cantității de poluare din aer.

Helsinki este, de asemenea, considerat unul dintre cele mai sigure orașe pentru a trăi, cu o rată a criminalității aproape inexistentă. Un raport susține chiar că dacă ai pierde un portofel în oraș, de 11 ori din 12 ori ți se va returna.

Zurich, Elveția, unul dintre cele mai sigure orașe din lume

Rata criminalității în oraș este extrem de redusă, plasând Zurich în primele cinci orașe cu cea mai mică rată de criminalitate din lume! Datorită unei bune educații și trăind într-o țară a bunăstării, mulți oameni care trăiesc aici pot trăi în mod durabil fără a fi nevoie de infracțiuni.

De fapt, stilul de viață general al orașului este considerat a fi unul dintre cele mai sănătoase din lume, clasându-se pe locul 10 în clasamentul nostru general. Orașul are a doua cea mai mare speranță de viață din lume după orașele japoneze, care ar putea fi ca urmare a angajamentului lor de a reduce poluarea cauzată de transport și de a promova alternative mai sănătoase. Acest oraș se plasează, de asemenea, în top 10 pentru cea mai curată calitate a aerului, consolidând cât de sănătos este Zurich la toate nivelurile.