„Timpul parcă s-a oprit”! Claudia Puican și Armin Nicoară au devenit părinți. Saxofonistul, primele declarații după ce a devenit tătic!

Astăzi, 11.04.2025, Armin Nicoară și Claudia Puican au devenit părinții unui băiețel pe care au decis să-l numească Amir Efrem. Saxofonistul și-a exprimat fericirea în premieră pentru FANATIK, făcând mărturisiri pline de emoție. Cât a cântărit micuțul la naștere?

Armin Nicoară și Claudia Puican, în lacrimi!

În urmă cu puțin timp . Artista și Armin Nicoară și-au strâns puiul în brațe, pentru prima dată, după lungi așteptări. Cunoscutul intrumentist a asistat la naștere, filmând totul pas cu pas.

În exclusivitate, pentru FANATIK, tăticul Armin a făcut primele declarații. Acesta a dezvăluit că băiețelul a avut 50 de centimetri și a cântărit 3400 de grame la nașter. De asemenea, mămica-eroină, Claudia Puican se simte bine, fiind puternică și curajoasă în tot procesul aducerii pe lume a lui Amir Efrem.

„E greu de pus în cuvinte ce simt… E cea mai frumoasă și intensă emoție pe care am trăit-o vreodată. Claudia a fost extraordinară, puternică. Sunt atât de mândru de ea.

Când mi-am ținut copilul în brațe pentru prima dată, timpul parcă s-a oprit. Simți că tot ce-ai trăit până acum a avut un rost, că viața capătă un alt sens. Suntem binecuvântați. are 50 cm și 3400 greutate. A fost așa rapid totul. Eu am stat acolo, am filmat totul.”, a povestit Armin Nicoară.

„Te-am visat, te-am așteptat, te-am chemat în rugăciuni”

Pe rețelele de socializare, . Alături de medicii care au asistat la naștere și de soția lui, Armin s-a pozat în sala de operații. A postat totul . Deși a filmat totul pas cu pas, artistul nu poate face publice acele momente intime din viața lor de familie.

„Astăzi s-a născut fiul nostru — Amir Efrem.

A venit ca o stea, luminând tot ce atinge.

Ne-a făcut să plângem, să râdem, să simțim că lumea s-a schimbat pentru totdeauna — și că iubirea noastră are acum un nume.

Amir, puiul nostru,

te-am visat, te-am așteptat, te-am chemat în rugăciuni,

iar acum te ținem în brațe… și plângem.

Nu de slăbiciune, ci de copleșirea unei minuni.

„Amir” înseamnă conducător nobil, prinț — iar „Efrem” înseamnă roditor, binecuvântat cu daruri.

Ai venit în lumea asta purtând o promisiune în numele tău și lumină în suflet.

Îți promitem că vei fi iubit fără margini, ocrotit cu toată ființa noastră și crescut în credință, bunătate și adevăr.

Fiecare zi a vieții tale va fi o rugăciune pentru noi.

Mama ta e o eroină — și din ochii ei curg azi lacrimi de mamă, lacrimi care sfințesc orice loc le atinge.

Iar eu îți spun din adâncul inimii mele:

Fiule, bine ai venit. Ai adus cerul pe pământ.

Vă mulțumim vouă, tuturor celor care ne sunteți aproape, care ne-ați susținut, iubit și încurajat.

Împărțim cu voi această zi ca pe o sărbătoare a vieții.

Pentru că atunci când se naște un copil, lumea se face din nou frumoasă.”, a fost postarea lui Armin, la doar câteva minute după ce și-a strâns minunea în brațe.