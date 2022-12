Tina Turner este în doliu. Ronnie, fiul artistei, s-a stins din viață la 62 de ani

Tragedie în familia celebrei artiste Tina Turner. La cei 83 de ani ai săi, aceasta este în doliu din nou, după ce a mai pierdut un fiu.

Tina Turner, în doliu după ce și-a pierdut al doilea fiu, Ronnie

Este vorba despre Ronnie, care a încetat din viață la vârsta de 62 de ani. Anunțul a fost făcut de soția acestuia, Afida Turner.

Într-o postare pe contul personale e Instagram, soția lui Ronnie a anunțat trecerea în neființă a acestuia.

Aceasta susține că a fost alături de el timp de 17 ani și totodată, a făcut tot posibilul pentru a-l putea salva, însă din păcate, a fost prea târziu.

În același timp, Afida Turner s-a arătat extrem de devastată de cele întâmplate.

”Doamne, Ronnie Turner, un înger veritabil, cu un suflet enorm, un om de o înaltă spiritualitate, soțul și cel mai bun prieten al meu… Sufletul tău pereche, am fost mereu lângă tine, am făcut tot ce mi-a stat în putință și nu am reușit să te salvez.

Te iubesc pentru acești 17 ani trăți împreună. Este o situație foarte, foarte gravă și sunt extrem de supărată”, este mesajul transmis de Afida Turner, pe contul personale e Instagram.

La scurt timp, o reacție a venit și din partea mamei sale. Tina Turner a confirmat faptul că , fără a da însă prea multe detalii despre evenimentul tragic din viața sa.

”Ronnie, ai părăsit această lume mult prea devreme. Cu amărăciune, închid ochii și mă gândesc la tine, preaiubitul meu fiu”, a fost mesajul public transmis în numele Tinei Turner, pe rețelele de socializare.

Ce probleme de sănătate avea fiul Tinei Turner

Presa internațională scrie însă că fiul celebrei Tina Turner ar fi suferit de mai multe probleme de sănătate , însă nu această boală i-a adus sfârșitul.

Se pare că Ronnie ar fi suferit un stop cardio-respirator, iar deși a fost resuscitat, medicii nu au mai putut să făc nimic pentru el.

Aceasta este cea de a doua tragedie prin care este nevoită să treacă actrița în vârstă de 83 de ani. În 2018, fiul ei, Craig, s-a sinucis, lăsând un gol imens în sufletul ei.

Menționăm faptul că Ronnie Turner a moștenit talentul mamei sale și a cântat în trupa ”Manufactured Funk”.

Totodată, el a mai apărut și în filmul documentar despre viața mamei sale, din 1993, ”What’s Love Got to Do with It”.