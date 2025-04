„Ține minte asta!”. Ce au vorbit Șumudică și Charalambous pe Facetime înainte de CFR Cluj – Rapid

Marius Șumudică a fost acuzat în urma meciului direct dintre FCSB și Rapid, finalizat cu scorul de 3-3, că i-ar fi transmis lui Elias Charalambous că va juca în acest play-off pentru CFR Cluj. Tehnicianul din Giulești a dezmințit cât se poate de clar aceste afirmații printr-un rezultat pozitiv în Gruia. „Șumi” a dezvăluit că a vorbit cu antrenorul cipriot înaintea partidei de luni seară și l-a asigurat că joacă doar pentru echipa sa, nu pentru altcineva

Marius Șumudică a vorbit pe Facetime cu Elias Charalambous înainte de CFR Cluj – Rapid 1-1: „O să vezi că ceea ce ai afirmat nu e adevărat”

„Conflictul” dintre Marius Șumudică și Elias Charalambous s-a reaprins înaintea partidei dintre CFR Cluj și Rapid. Suporterii „roș-albaștrilor” se așteptau ca giuleștenii să se dea la o parte din fața echipei lui Dan Petrescu, doar pentru a face rău campioanei, însă Marius Șumudică a demonstrat că nu este genul de om care să facă asta.

Rapid a remizat cu CFR Cluj, în Gruia, și chiar putea da lovitura pe finalul partidei. Marius Șumudică a intrat în direct, prin legătură telefonică, la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit că a avut o conversație cu Elias Charalambous înaintea meciului de pe telefonul lui Tachtsidis:

„(n.r. – De ce n-a ieșit Charalambous să dezmintă aceste informații dacă nu sunt adevărate?) Și eu te-aș întrebat de ce. Nu pot să-mi dau seama, mai ales că am fost colegi de echipă, am jucat împreună, există un respect între noi. Înainte de meci Tachtsidis vorbea cu el pe Facetime și a venit la mine și mi-a arătat telefonul. Ei sunt prieteni. Și i-am zis: «Băi, ține minte ce-ți zic acum! Să nu mai zici niciodată că joc pentru CFR și o să vezi după meci că nu e așa»

Marius Șumudică: „Acum ar trebui să iasă cei de la CFR să spună că am jucat pentru FCSB”

Înainte de meci, când am ieșit să vedem terenul, a venit să mă salute Elias și vorbeau pe Facetime, eu stăteam de vorbă cu niște jucători de la CFR și i-am zis să n-aibă nicio urmă de îndoială că o să vadă că ceea ce a afirmat nu e adevărat. Și s-a demonstrat. El a început să râdă. După am trecut la ale noastre, am vorbit cam 50 de secunde.

Nu știu de ce nu a ieșit să spună adevărul. Acum chiar mi-ai dat de gândit. Le-am spus, într-adevăr, că au pierdut campionatul la acel meci, nimic mai mult. Acum ar trebui să iasă cei de la CFR să zică că am jucat pentru FCSB. Pe mine mă interesează că am făcut o bucurie fanilor care au venit la stadion și poate aveau dubii. O primă repriză slabă, dar a doua jumătate a fost extraordinară”, a dezvăluit Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoica a reacționat pe rețelele sociale

după tot ce s-a speculat că ar fi spus presei, cum că tehnicianul Rapidului i-a transmis că va juca în play-off pentru CFR Cluj.

„E complicat să te scuzi pentru o declarație pe care n-ai făcut-o. Chiar și-n Săptămâna Mare”, a fost mesajul postat de Mihai Stoica pe pagina personală de Facebook.