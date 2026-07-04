Ținea saci de gunoi în geam pe post de perdele și câștiga 1.000 de euro pe lună. Povestea fotbalistului care l-a eclipsat și pe Messi la CM 2026

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„Când am văzut 1%, pur și simplu am râs!” Naționala Capului Verde a primit acest procent de a ieși din grupa cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită și nu doar că a dat peste cap aceste pronosticuri, dar a reușit și un meci fabulos cu Argentina.

Sidny Cabral juca acum trei ani în liga a cincea germană

„Ne-au dat o șansă de 1% să ajungem în runda următoare, dar am arătat cât de mare este acel 1%”, a dezvăluit fundașul Sidny Lopes Cabral,

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După reușită, el a fugit direct în tribună, căutându-și iubita, cea care a crezut negreșit în el. Povestea lui Sidny e fabuloasă. Jucătorul de 23 de ani, care l-a ținut pe bancă pe Joao Paulo de la FCSB, e al doilea cel mai tânăr jucător din lotul africanilor.

Após Lopes Cabral marcar um golaço que empatou a partida de em 2 a 2 na prorrogação em Miami, o jogador de Cabo Verde foi correndo até a arquibancada abraçar a sua namorada, Jayley da Cruz. Ela escreveu "Nunca estive tão orgulhosa". — Sérgio Santos (@ZAMENZA)

În această vară a semnat cu Trabzonspor, părăsind Benfica, dar visul său este să joace în Premier League. A început fotbalul la academia clubului Twente, apoi s-a alăturat echipei Helsingborg din Suedia. A trecut de la Rot-Weiss Erfurt, din liga a cincea germană, la Liga Campionilor cu Benfica în doar doi ani.

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Ținea saci de gunoi în geam, pe post de perdele

“Îi spuneam mereu mamei: O să fiu fotbalist profesionist și tu nu va mai trebui să muncești. O să fac totul pentru tine. Chiar și când jucam în liga a cincea, le-am spus mamei și tatălui meu să nu-și facă griji, că o să am eu grijă de ei. Fotbalul este pasiunea mea, viața mea, chiar și în zilele grele”, a mai declarat acesta pnetru The Guardian. N-a uitat niciodată că în Germania, în liga a cincea, câștiga 1000 de euro pe lună și folosea saci de gunoi pe post de perdele.

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Cabral e unul dintre cei șapte membri ai lotului născuți în orașul olandez Rotterdam– mai mulți decât cei născuți în Praia, capitala insulei. „Părinții mei sunt din Santiago. Au plecat în Olanda la 17 ani. S-au cunoscut acolo. Există locuri în Există locuri în Rotterdam unde locuiesc aproape numai oameni din Capul Verde. A fost frumos să cresc acolo, cu familie și prieteni peste tot.

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Mergeam în Capul Verde în fiecare vară. Mi-am dorit întotdeauna să joc pentru țara natală, pentru că iubesc atât de mult Capul Verde. Iar în echipă atmosfera e atât de plăcută: dansăm mereu, ne distrăm. E ca și cum am fi în vacanță. Nu am cuvinte să descriu ce simt, ce simțim cu toții. Acasă, în Capul Verde, la fiecare meci se organizează petreceri. În Olanda, în Franța, oriunde locuiesc capverdieni. În Rotterdam e o nebunie”, a dezvăluit acesta.

L-a ținut rezervă pe Joao Paulo

În primul lor meci de la Cupa Mondială, Capul Verde a ținut piept Spaniei. „Când a intrat Lamine, am zis: Oh, la naiba”. Dar mi-am spus: „Hai, să mă pun la încercare.” Aveam deja un cartonaș galben, așa că antrenorul m-a schimbat la scurt timp după aceea. João Paulo a intrat și s-a descurcat excelent. Am demonstrat că suntem o echipă grozavă. Asta ne-a dat mai multă încredere și, împotriva Uruguayului, am avut o repriză a doua extraordinară. Ne place să fim considerați outsider”, a mărturisit Sidny.

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Idolul fotbalistului este brazilianul Marcelo

Cabral s-a confruntat cu Messi, dar recunoaște că idolul său este altul: “Sincer, sunt mai mult fan al lui Cristiano Ronaldo, dar talentul lui Messi mă inspiră. Nimeni nu poate face ce face el. El e singurul care poate dribla opt jucători și să înscrie. Dar idolul meu este Marcelo”

Sidny a lucrat în ultimul an cu Mourinho, la Benfica. “El e cel care-ți spune că ai jucat de rahat. El e cel care-ți spune că ai jucat grozav. Cred că e cea mai sinceră persoană pe care am întâlnit-o vreodată. Cred că, dacă aș fi lucrat mai mult timp cu el, aș fi putut ajunge la nivelul meu maxim”, a povestit fotbalistul.

“E un tip grozav. Are o personalitate de excepție. Îi ajută mereu pe ceilalți, mai ales pe mine. Eu sunt unul dintre cei mai tineri. Se spune că portarii sunt nebuni, iar el chiar este, face mereu glume”, a încheiat unul dintre eroii Cupei Mondiale 2026.