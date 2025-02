Tinerii români care au murit luați de viitură în Italia puteau fi salvați. Trei pompieri au fost trimiși în judecată

Trei pompieri și operatorul serviciului unic de urgență au fost puși sub acuzare pentru omor din culpă, însă rudele tinerilor cred că aceștia puteau să fie în viață dacă autoritățile ar fi intervenit mai hotărât. Procurorii cred că pompierii au acționat neglijent, imprudent și au dat dovadă de lipsă de profesionalism.

Cei trei tineri români morți pe Natisone puteau fi salvați

La 8 luni de la acest incident, autoritățile din Italia au determinat că cei trei tineri puteau trăi dacă salvatorii și-ar fi făcut cum trebuie treaba. În acea vacanță, Cristian era pregătit să o ceară de soție pe Bianca, iar nunta ar fi avut loc în anul 2025.

“Îi dureros. Că s-o aflat vinovați, dar ei nu-s. Mai bine mă duceam eu, că am 70 de ani, decât s-o las pe ea la 21 de ani. De acolo nu se mai întoarce niciodată. Cât e de dureros pentru părinții ei și pentru mine”, povestește bunica Patriciei, Maria Cormoș.

“Că-s morți, nu-i mai aduce nimeni înapoi. Nu au putut în 40 de minute să vina să îi salveze. Cu un elicopter, niste frânghii să îi scoată. Toți 3 tineri să moară în halul asta. Dacă erau copiii lor, cum era atunci?”, povestește o altă rudă îndurerată. Oamenii nu pot să creadă că tinerii au stat 40 de minute până să fie luați de ape fără ca nimeni să-i salveze.

. Dacă avea ceva protecție mai repede și veneau să-i salveze. Pe când o venit o fost gata. Toți 3 tineri, de aici din comunitate de la noi, e mare necaz”, povestește o vecină a fetei. Cei trei tineri se aflau pe 31 mai pe o insulă formată pe Natisone, când au fost luați de viitură.

Cei patru inculpați au 20 de zile la dispoziție pentru a pregăti apărarea

Patricia a sunat de trei ori la numărul de urgență. Când au văzut că nu vine nimeni să-i salveze, cei trei s-au ținut în brațe și au sperat că vor rezista viiturii. Cu 20 de minute înainte de viitură, tânăra a sunat din nou și le-a transmis salvatorilor că apa crește rapid, conform

A cerut inclusiv trimiterea unui elicopter, lucru solicitat și de alți martori de pe margine, care asistau la întreaga scenă. Inclusiv un carabinier a asistat neputincios la scena tragică. Acum vor da explicații în fața judecătorilor trei pompieri și operatorul serviciului unic de urgență.

”Conform concluziilor preliminare, dacă elicopterul sanitar echipat cu troliu ar fi fost trimis în timp, cei trei tineri ar fi avut șanse mari de supraviețuire”, a declarat George Isac, specialist domeniu juridic din Italia. Același lucru îl transmite și jurnalista Crina Suceveanu.

”N-au luat deciziile cele mai bune în timp util pentru salvarea lor”, a declarat Suceveanu, care trăiește și muncește în Italia. “Un alt factor agravant a fost și lipsa localizării rapide a apelului de urgență efectuat de una dintre victimele, ceea ce categoric a întârziat intervenția”, a completat și jurnalista Luiza Diculescu. Inculpații au acum 20 de zile pentru a se apăra.