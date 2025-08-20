Tinerii spulberați de TIR pe A1 ar fi fost minori. Șoferul camionului, dezvăluiri cumplite: „Pur și simplu s-au îmbrățișat și s-au aruncat. Am încercat să îi evit”

Doi tineri au murit marți dimineață, 19 august 2025, pe Autostrada A1, București-Pitești, după ce s-au aruncat îmbrățișați în fața unui TIR. Tragedia a avut loc la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești. Impactul a fost devastator, iar medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victime.

ADVERTISEMENT

Tinerii spulberați pe A1 s-au aruncat îmbrățișați în fața camionului

Potrivit primelor informații citate de , cei doi ar fi fost minori, însă până în prezent identitatea lor nu a fost stabilită. Niciunul nu avea acte asupra sa. Martorii spun că mergeau pe jos pe banda de urgență și, în doar câteva secunde,

Șoferul TIR-ului, un bărbat de 40 de ani din Prahova, a povestit că i-a văzut cum se țineau de mână și s-au aruncat brusc în fața mașinii sale. Bărbatul a povestit că a încercat să îi evite cât de mult a putut, însă fără succes. „Pur și simplu au sărit, s-au îmbrățișat, s-au luat în brațe și au sărit în fața camionului. Am încercat să evit în stânga cât am putut… Părea că se țineau în brațe”, a declarat Laurențiu Curelea, șoferul camionului, pentru

ADVERTISEMENT

Polițiștii iau în calcul și varianta sinuciderii

Polițiștii au confirmat că bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Acesta a fost dus și la spital pentru recoltarea de probe biologice. Între timp, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat.

La fața locului au ajuns pompierii din Bolintin Deal, ambulanțe, dar și elicopterul SMURD, însă eforturile salvatorilor nu au avut rezultat. Victimele Martorii spun că tinerii ar fi avut în jur de 20 de ani sau chiar mai puțin, însă noi detalii apărute susțin că cei doi ar fi fost minori.

ADVERTISEMENT

Poliția Română anunță că ancheta are două direcții: stabilirea identității victimelor și clarificarea cauzelor accidentului. Ipoteza sinuciderii este una dintre pistele principale. De asemenea, oamenii legii vor expertiza camionul pentru a fi siguri că nu a fost vorba de o problemă tehnică.