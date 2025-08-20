News

Tinerii spulberați de TIR pe A1 ar fi fost minori. Șoferul camionului, dezvăluiri cumplite: „Pur și simplu s-au îmbrățișat și s-au aruncat. Am încercat să îi evit”

Ies la iveală noi detalii despre cei doi tineri spulberați de un TIR pe A1. Se pare că aceștia s-ar fi aruncat în fața camionului în timp ce se țineau în brațe.
Mădălina Cristea
20.08.2025 | 10:23
Tinerii spulberati de TIR pe A1 ar fi fost minori Soferul camionului dezvaluiri cumplite Pur si simplu sau imbratisat si sau aruncat Am incercat sa ii evit
Tinerii loviți mortal de un TIR pe A1 s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața camionului. Dezvăluirile cumplite ale șoferului: „Am încercat să îi evit”. Sursa foto: Colaj Fanatik, Captură video Știrileprotv.ro

Doi tineri au murit marți dimineață, 19 august 2025, pe Autostrada A1, București-Pitești, după ce s-au aruncat îmbrățișați în fața unui TIR. Tragedia a avut loc la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești. Impactul a fost devastator, iar medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victime.

Tinerii spulberați pe A1 s-au aruncat îmbrățișați în fața camionului

Potrivit primelor informații citate de Adevărul.ro, cei doi ar fi fost minori, însă până în prezent identitatea lor nu a fost stabilită. Niciunul nu avea acte asupra sa. Martorii spun că mergeau pe jos pe banda de urgență și, în doar câteva secunde, s-au aruncat în fața camionului care venea cu viteză.

Șoferul TIR-ului, un bărbat de 40 de ani din Prahova, a povestit că i-a văzut cum se țineau de mână și s-au aruncat brusc în fața mașinii sale. Bărbatul a povestit că a încercat să îi evite cât de mult a putut, însă fără succes. „Pur și simplu au sărit, s-au îmbrățișat, s-au luat în brațe și au sărit în fața camionului. Am încercat să evit în stânga cât am putut… Părea că se țineau în brațe”, a declarat Laurențiu Curelea, șoferul camionului, pentru Știrileprotv.ro.

Polițiștii iau în calcul și varianta sinuciderii

Polițiștii au confirmat că bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Acesta a fost dus și la spital pentru recoltarea de probe biologice. Între timp, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat.

La fața locului au ajuns pompierii din Bolintin Deal, ambulanțe, dar și elicopterul SMURD, însă eforturile salvatorilor nu au avut rezultat. Victimele aveau răni incompatibile cu viața. Martorii spun că tinerii ar fi avut în jur de 20 de ani sau chiar mai puțin, însă noi detalii apărute susțin că cei doi ar fi fost minori.

Poliția Română anunță că ancheta are două direcții: stabilirea identității victimelor și clarificarea cauzelor accidentului. Ipoteza sinuciderii este una dintre pistele principale. De asemenea, oamenii legii vor expertiza camionul pentru a fi siguri că nu a fost vorba de o problemă tehnică.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
