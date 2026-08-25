Țineți minte aceste nume! Puștii care pot deveni noile senzații din Premier League

ADVERTISEMENT

A început un nou sezon de Premier League, iar lupta pentru trofeu se anunță din nou extrem de strânsă. Marile cluburi au investit serios în această vară și încearcă să își găsească rapid ritmul. Ne așteaptă un an plin de meciuri de foc, iar un rol important l-ar putea avea puștii crescuți în cele mai tari academii.

Spectacolul Premier League a revenit! 4 puști care pot exploda în sezonul 2026/2027

Noua stagiune poate aduce și câteva surprize. Mai mulți puști sunt gata să facă pasul în față. Unii au prins deja minute importante în Premier League, în timp ce alții încearcă să își câștige locul în prima echipă. Anglia a fost mereu un campionat în care tinerii au putut exploda rapid.

ADVERTISEMENT

Sezonul 2026/2027 are câteva nume de urmărit. Jucători care pot trece într-un timp foarte scurt de la statutul de junior la cel de adevărată vedetă. Premier League a produs de-a lungul timpului numeroși fotbaliști care au explodat înainte să împlinească 20 de ani. Wayne Rooney, Cesc Fabregas sau Nicolas Anelka sunt doar câteva dintre exemple.

Puștii din Premier League care pot deveni staruri în Anglia

Puștiul lui Arsenal are doar 16 ani, dar a adunat deja minute în Premier League. A devenit al doilea cel mai tânăr jucător din istoria competiției, după debutul bifat la 15 ani și 235 de zile. A marcat și primul său gol în campionat în sezonul trecut.

ADVERTISEMENT

Rio Ngumoha este un alt nume care poate exploda în acest sezon. Extrema lui Liverpool are 17 ani și a început deja să fie folosită la prima echipă. Plecarea lui Mohamed Salah poate deschide și mai mult ușa pentru tânărul englez. Ngumoha poate evolua pe ambele benzi și se remarcă prin viteză.

ADVERTISEMENT

Estevao este deja un nume cunoscut, dar brazilianul are încă doar 19 ani. și așteaptă ca extrema să devină unul dintre oamenii decisivi ai echipei. Are tehnică, explozie și multă personalitate în ultima treime. Brazilianul poate produce oricând o fază care să rupă echilibrul unui meci.

ADVERTISEMENT

Lewis Miley este ceva mai experimentat decât ceilalți puști de pe listă. Mijlocașul lui Newcastle a demonstrat deja că poate face față ritmului din Premier League. Are calm cu mingea, vede bine jocul și nu pare intimidat de adversarii mult mai experimentați. Câteva echipe s-au interesat deja de situația sa, iar în următorii ani ar putea pleca pentru zeci de milioane de euro.