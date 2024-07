Țintă ratată! Gigi Becali l-a vrut la FCSB, dar a semnat cu o rivală din SuperLiga: „Și-a manifestat dorința de a-l lua”

Gigi Becali i-a făcut o propunere lui Adrian Mititelu pentru Vladislav Blănuță de la FC U Craiova. În cele din urmă, atacantul în vârstă de 22 de ani , adversara campioanei României din prima etapă a SuperLigii.

Țintă ratată! Gigi Becali l-a vrut la FCSB, dar a semnat cu o rivală din SuperLiga

FCSB continuă să mute spectaculos pe piața transferurilor din vară. Gigi Becali este dispus să facă eforturi pentru ca echipa antrenată de Elias Charalambous să se califice în grupele UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

După ce i-a luat pe David Kiki, Daniel Popa, Marius Ștefănescu și William Baeten, Gigi Becali a vrut să completeze lotul cu Vladislav Blănuță, „perla” lui Adrian Mititelu la FC U Craiova. a fost cedat sub formă de împrumut la U Cluj.

Adrian Mititelu a dezvăluit că a avut o discuție cu Gigi Becali, însă finanțatorul din Bănie a ajuns la concluzia că atacantul de 22 de ani nu este pregătit să facă pasul la FCSB. „Blănuță a fost dorit de cel puțin 5-6 echipe din Liga 1 și l-am împrumutat un an la Universitatea Cluj pentru că am considerat că acolo este cel mai bun loc pentru el în acest moment, deși a fost o ofertă de cumpărare și din Cehia, dar nu a fost ce ne doream noi.

ADVERTISEMENT

„Este în atenția FCSB-ului. Am zis că nu este momentul să plece acolo”

Este o propunere și din Liga 1, din România. Este în atenția FCSB-ului care și-a manifestat dorința de a-l lua, dar am zis că nu este momentul să plece acolo și că e mai bine la Cluj. Am avut o discuție cu patronul FCSB.

E și în atenția unei echipe importante din Cehia, chiar foarte importantă. Eu consider că este un nouar cum rar apare în fotbal și că în următorul an va demonstra că este un jucător cu calități deosebite și are o perspectivă uriașă”

ADVERTISEMENT

A fost o propunere interesantă și din Ungaria”, a declarat Adrian Mititelu într-un interviu acordat pentru FCU TV. Retrogradată în liga secundă la finalul sezonului trecut, FC U Craiova a cedat fotbaliști de bază în ultima perioadă, iar misiunea de a reveni pe prima scenă se complică.

Adrian Mititelu anunță transferul lui Baeten la FCSB: „Era inevitabilă despărțirea”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Belgianul va semna un contract valabil pe următorii 2 ani și la noua echipă.

ADVERTISEMENT

„Cu Baeten ne-am înțeles cu FCSB, am semnat, lucrurile sunt clare, ne despărțim de el, dar era inevitabilă această despărțire. Este un jucător de mare valoare și mare caracter, A stat 4 ani la noi, se confundă cu a doua eră la FCU.

A participat într-un mod semnificativ la renașterea clubului. Eu sunt atașat sentimental de el ca și de Bauza. Merita să facă un pas înainte, la FCSB are alte oportunități, sunt convins că va ajunge la un club mare.

Am păstrat jumătate din drepturile economice. Practic, am făcut o afacere bună, chiar dacă suma de transfer nu e pe măsura așteptărilor noastre și valorii lui”, a spus Adrian Mititelu. De asemenea, , în Emiratele Arabe Unite.