Ținta sabotajului rusesc din Capitală. Detalii inedite din dosarul DIICOT despre bomba care trebuia să distrugă un bloc de pe Bulevardul Unirii

Doi ucraineni, Shcherbakov Vadym și Filipchuk Bohdan, coordonați însă de Federația Rusă, sunt acuzați că ar fi pus la cale aruncarea în aer a unei clădiri din București. Este vorba de imobilul de pe Bulevardul Unirii nr. 47, Sector 3, așa cum a aflat FANATIK din surse implicate în anchetă. Investigația vizează o tentativă cu risc major pentru siguranța publică și pentru locuitorii din zonă, acțiune de sabotaj dejucată care ar fi avut loc în luna octombrie 2025.

Ținta atacului: centrul Capitalei

Clădirea de la adresa Bulevardul Unirii 47A a fost ținta uneia dintre cele mai agresive acțiuni ale Federației Ruse în România, așa cum susțin reprezentanții SRI (Serviciul Român de Informații) și ai DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism). De altfel, procurorii din cadrul DIICOT au anunțat, printr-un comunicat de presă, că au trimis în judecată autorii unui posibil atentat. Este vorba de Shcherbakov Vadym și Filipchuk Bohdan.

„Prin rechizitoriul din data de 2 aprilie 2026, procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi inculpați, cetățeni ucraineni, cu vârstele de 23 și 24 de ani, pentru comiterea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune, respectiv complicitate la tentativă la acte de diversiune”, au explicat anchetatorii. Dosarul a fost înaintat spre competenta soluționare Curții de Apel București, tinerii fiind în arest preventiv.

Tinerii „au pătruns pe teritoriul României cu scopul de a plasa două colete care conțineau dispozitive incendiare confecționate artizanal și pe care, în ziua următoare, le-au depus la sediul unei societăți de curierat internațional. Cercetările au reliefat că a existat un risc real de distrugere, prin incendiere, a locației respective, ce ar fi condus la punerea în pericol a securității naționale, în contextul în care sediul respectiv se află la parterul unui bloc de locuințe cu 7 etaje, situat într-o zonă centrală și aglomerată a municipiului București”.

Două imobile ar fi putut exploda

Cei doi urmăreau să producă o explozie sau să incendieze sediul filialei poștei ucrainene din clădirea respectivă, imobil care mai are însă alte șapte etaje cu apartamente. Mai mult, lângă acest imobil se află lipit un alt bloc cu șapte etaje de apartamente și două niveluri destinate firmelor. În plus, Bulevardul Unirii este una dintre cele mai aglomerate zone din București.

„În situația producerii incendiului, acesta se putea propaga cu ușurință la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane, precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă”, susțin procurorii DIICOT. Cu sprijinul specialiștilor pirotehniști din cadrul Serviciului Român de Informații, dispozitivele au fost dezamorsate.

După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, serviciul poștal ucrainean Nova Post a preluat de la Poșta Română spațiul de la parterul blocului vizat. Specialiștii din cadrul Serviciului Român de Informații au stabilit că cele două colete conțineau elemente specifice unor dispozitive explozive sau incendiare improvizate, realizate artizanal, dar extrem de elaborat și atent executate, cu scopul posibil de a incendia și detona coletul de la distanță.

Sabotaj rusesc

Conducerea SRI susține că această acțiune a fost un sabotaj rusesc, așa cum reiese chiar din comunicatul instituției din luna octombrie. „Serviciul Român de Informații a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse.”

Cu toate acestea, așa cum a reușit să afle FANATIK, cei doi tineri ucraineni, Shcherbakov Vadym și Filipchuk Bohdan, pentru a incendia imobilul din centrul Capitalei. Ei au susțin că doreau doar să distrugă anumite colete în scopul de a nu fi trimise în Ucraina.