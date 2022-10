Tinu Veresezan, din nou tată, la 46 de ani. Artistul și-a supărat fiul din prima căsnicie

Tinu Veresezan a devenit din nou tată. Artistul are încă un fiu la cei 46 de ani. Deși se bucură de moment, primul băiat, din prima căsnicie, în vârstă de 19 ani, nu a primit vestea cu bucurie.

Tinu Veresezan, din nou tată la 46 de ani. Artistul are încă un băiat

Tinu Veresan și noua sa parteneră, Geanina, și-au botezat copilul, pe nume Vlăduț, pe 20 octombrie. avut loc în Arad și s-a organizat cu 380 de persoane.

Solistul a mai mărturisit că bebelușul a fost creștinat de 3 perechi de nași.

”Pe 10 septembrie a venit micuțul Vlăduț, l-am creștinat pe 20 octombrie, am făcut botezul la Arad. E o perioadă interesantă din viața mea. A fost o bucurie când am aflat că voi fi din nou tătic, a fost neașteptat.

Botezul l-am făcut la Catedrala din Arad, bebe a fost liniștit, nu a schițat niciun gest în apă, chiar i-a plăcut.

La petrecere am avut 380 de persoane, am vrut să chemăm mai mulți oameni, însă, capacitatea sălii nu ne-a permis să facem un eveniment mult mai mare. Am avut trei perechi de nași”, a spus Tinu Veresezan pentru

Fiul din prima căsnicie a artistului nu a primit vestea cu bucurie

Interpretul a mai vorbit și , Marian, de a cărui mamă a divorțat în anul 2012. Tânărul în vârstă de 19 ani nu acceptă că tatăl său i-a făcut un frate.

”Băiatul cel mare are 19 ani, iar acum a venit al doilea băiat în viața mea. Marian, din păcate, nu a fost prea încântat.

Pentru că frățiorul este făcut cu a doua persoană din viața mea, nu cu mama lui. Să sperăm că timpul le rezolvă pe toate”, a mai precizat Tinu Veresezan.

Tinu Veresezan a mai dezvăluit și că primul său copil l-a făcut să devină mai responsabil de viață, iar bucuria a fost una atât de mare, încât a celebrat trei zile.

”Când a venit pe lume nu-mi venea să cred că sunt tătic, iar din acel moment am devenit mult mai responsabil. Trei zile am stat în oraş cu prietenii şi am chefuit de bucurie, iar când l-am luat în braţe nu ştiam cum să-l ţin, ca nu cumva să i se întâmple ceva”, a mai detaliat cântărețul.