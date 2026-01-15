Sport

Ținuta care a pus-o în dificultate pe Diletta Leotta: ”Poate puțin mai multe haine”

Cum a apărut prezentatoarea din Italia, Diletta Leotta, în ultima vacanță petrecută la munte. Reacțiile oamenilor nu au fost deloc plăcute, în social media.
Alexa Serdan
15.01.2026 | 23:15
Val de critici pentru Diletta Leotta. Sursa foto: Instagram.com
Diletta Leotta, soția fostului portar al lui Liverpool, Loris Karius, a îmbrăcat o ținută provocatoare, care a pus-o în dificultate. Frumoasa moderatoare a postului de televiziune DAZN reușește să fie în centrul atenției.

Diletta Leotta, imagini neașteptate din vacanța la munte

Prezentatoarea din Italia, Diletta Leotta, este din nou în centrul atenției. După ce a anunțat că este însărcinată cu al doilea copil a plecat într-o vacanță de vis. Partenera lui Loris Karius s-a bucurat de iarnă din plin.

Aflată într-o escapadă într-o zonă montană alături de portarul celor de la Schalke, blondina a reușit să atragă toate privirile de partea sa. A fost ținta unor reacții răutăcioase din cauza ținutei care i-a jucat feste.

E cea mai frumoasă moderatoare de la DAZN, însă uneori are parte de critici. Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare nu au întotdeauna laude. Salopeta transparentă avută la munte nu a fost deloc pe placul fanilor.

Aceasta i-a scos în evidență sarcina care a evoluat destul de mult, Diletta Leotta lăsând la vedere mai mult decât ar fi trebuit. Jurnalista a stârnit comentarii neașteptate, fiind catalogată drept vulgară, provocatoare chiar indecentă.

„Chiar nu pot trece peste faptul că o fată frumoasă ca ea se îmbracă în acest mod categoric lipsit de eleganță… parcă se îmbrăcă în întuneric”, a notat un internaut, pe Instagram.

Diletta Leotta, într-o salopetă transparentă
Ținuta în care a apărut Diletta Leotta la munte. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Diletta Leotta, pus la zid din cauza ținutei neadecvate

„Diletta cu toții ne îmbrăcăm așa la munte, mai ales când suntem însărcinate”, „Întotdeauna vulgară”, „Poate puțin mai multe haine”, „Oare există o fotografie unde nu se vede…. Nu o pot găsi”. 

„Dansatoarele din cluburile de noapte sunt mai îmbrăcate”, sunt câteva comentarii primite de Diletta Leotta, pe rețelele de socializare. Pe de altă parte, prezentatoarea în vârstă de 34 de ani a avut parte și de încurajări.

Având o comunitate mare în mediul virtual nu este deloc de mirare faptul că are susținători. Aceștia sunt de părere că vedeta este o femeie liberă care se poate îmbrăca așa cum simte. De asemenea, are toate motivele să-și etaleze silueta impecabilă.

Ulterior, s-a pozat acoperită cu o plapumă albă, care a stârnit din nou un val de comentarii. Imaginea a fost imortalizată afară, în peisajul acoperit cu zăpadă. În plus, moderatoarea este numită cea mai frumoasă din Italia.

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu multă vreme partenera lui Loris Karius a subliniat că este conștientă de obsesia oamenilor pentru aspectul fizic. Cu toate acestea, Diletta Leotta este norocoasă pentru că este apreciată pentru calități, nu pentru siluetă.

