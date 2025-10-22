Ținuta care i-a jucat feste celei mai frumoase jucătoare de volei din lume. Cum a apărut la nunta fratelui ei

ADVERTISEMENT

Kayla Simmons este considerată a fi cea mai frumoasă jucătoare de volei din lume. Frumoasa blondină, în vârstă de 30 de ani, le-a arătat celor din social media cum a apărut la nunta fratelui ei. Iată care este ținuta care i-a jucat feste la evenimentul din SUA.

Cea mai frumoasă jucătoare de volei din lume, apariție incendiară

Una dintre cele mai atrăgătoare jucătoare de volei de pe pământ a reușit să atragă toate privirile asupra sa. Kayla Simmons este o apariție pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de un număr mare de fani.

Pe social media are aproape 1 milion de urmăritori care sunt la curent cu activitatea sa. Recent, internauții au observat ținuta ce i-a dat mari bătăi de cap atunci când s-a prezentat la un eveniment. Acesta s-a desfășurat în Gainesville, Florida.

Prezentă la cununia religioasă a fratelui său, Fletcher, tânăra s-a îmbrăcat cu o rochie de culoare galbenă. Obiectul vestimentar fără bretele i-a pus în evidență bustul proeminent, însă a lăsat la vedere o altă parte a corpului său.

A fost la un pas să dezvăluie prea mult din cauza crăpăturii adânci de pe picior. de volei din lume a furat toate privirile. Kayla Simmons a primit numeroase complimente în spațiul virtual.

„O săptămână plină de evenimente acasă”, este descrierea pe care a lăsat-o sportiva, pe , în dreptul imaginii cu rochia îndrăzneață. Ținuta a fost accesorizată cu o pereche de sandale și cu bijuterii aurii.

„Ador aceste fotografii, sunt superbe”, „Cea mai sexy fată”, „Cea mai bună zi”, „Atât de bine! Cât mai multe amintiri! Te iubesc!”, „Ești uimitoare”, sunt o parte dintre mesajele lăsate de fani, pe rețelele de socializare.

Cine este Kayla Simmons

Kayla Simmons este una dintre cele mai atrăgătoare jucătoare de volei. Pasiunea pentru sport i-a fost insuflată de tatăl său care a jucat baseball la universitatea din Florida. De asemenea, bunicul său a fost aruncător pentru Pittsburgh Pirates.

Frumoasa blondină a intrat în programul Herd după ce a terminat liceul cu rezultate excelente. A marcat 3.196 de pase decisive, 877 de recuperări, 517 de atacuri decisive, 251 de ași și 89 de blocaje la P.K Yonge Development Research School.

La Universitatea din Florida a fost căpitanul echipei timp de trei ani. Alături de colegele sale a câștigat patru titluri districtuale și cinci apariții în Elite 8. În plus, tânăra a fost selectată de patru ori în echipa All Area și de două ori în echipa Gatortown Classic All-Tournament.

De asemenea, Kayla Simmons a primit distincția Wendy’s High School Heisman. Mai târziu, a petrecut șapte ani ca căpitan al echipei clubului și a participat de patru ori la USA vs. Junior Olympic. Totodată, a fost selectată în echipa USA Volleyball Women’s Junior A1 din 2013.

În 2011 a participat la USA vs. Florida High Performance și a câștigat patru calificări naționale. Mai mult decât atât, jucătoarea profesionistă de volei a primit distincția AAU All-American, în anul 2012. A devenit faimoasă după ce a jucat pentru echipa de volei a Universității Marshall.

În altă ordine de idei, jucătoarea de volei americană a lucrat ca model. Are o carieră frumoasă în sport, dar asta nu o împiedică să distribuie fotografii incendiare pe o platformă dedicată adulților, unde se plătește un abonament lunar.

Obișnuiște să pozeze în provocatoare sau în costume de baie minuscule care le fură mințile bărbaților. Imaginile pe care le realizează constant sunt de-a dreptul ”delicioase” pentru cei care o urmăresc.