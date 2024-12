Ținutul din România unde oamenii trăiesc cel mai mult. Unde se află „zona albastră” și secretul longevității

În România, în zona Ținutului Buzăului, există o așa numită „zonă albastră”, unde oamenii trăiesc în media mult mai mult decât în alte zone geografice. Ținutul Buzăului a fost validat, în 2022, ca Geoparc Global UNESCO, „recunoscut ca teritoriu cu valori naturale și culturale de importanță globală”.

Ce este o „zonă albastră”

O „zonă albastră” poate fi descrisă ca un sat tradițional care este (în medie) mai rezistent la procesul de îmbătrânire. Întrucât „a fi bătrân” nu se numără în ani, procesul de îmbătrânire este înțeles aici ca „declinul treptat și progresiv al capacităților mentale și fizice”.

Conceptul de „zone albastre” a fost dezvoltat într-o analiză intitulată „The Blue Zones : areas of exceptional longevity around the world” de Michel Poulain, Anne Herm și Gianni Pes. Publicată în 2013 în Vienna Yearbook of Population Research, această analiză a studiat nivelul de longevitate a populației și caracteristicile a cinci zone geografice cu un număr neobișnuit de mare de locuitori longevivi.

Acestea sunt: Okinawa, în , satul Ogliastra din Sardinia, în , peninsula Nicoya, în Costa Rica, comunitatea Loma Linda, în SUA, Ikaria, în Grecia. Toate fac parte din categoria „zonei albastre”, un termen folosit pentru a descrie locurile de pe diferite continente unde oamenii trăiesc cel mai mult și în cea mai bună stare de sănătate.

Longevitate surprinzătoare în Ținutul Buzăului

Și în România, potrivit datelor statistice, Ținutul Buzăului ar fi o „zonă albastră”, scrie . Astfel, datele Primăriei Mînzălești (Valea Slănicului) arată că 40 din cei 2.000 de locuitori au vârsta de peste 90 de ani, ceea ce înseamnă aproximativ 2% din populație, de patru ori mai mult în raport cu media pe țară. Ultimul recensământ la nivel național arată că din 19,035 milioane de locuitori, doar 102.000 au trecut de 90 de ani, ceea ce înseamnă 0,5% din populație.

„O dată cu eforturile noastre, și ale partenerilor noștri, de a introduce Ținutul Buzăului în grupul select al Geoparcurilor UNESCO am descoperit în regiune adevărate comori, care depășesc zona atracțiilor turistice sau gastronomice și intră în sfera bunăstării și calității vieții la care aspirăm cu toții (…) Au dezvăluit un filon de longevitate surprinzător, pe care am hotărât să-l explorăm prin noi filme documentare realizate în cadrul unui proiect al Geoparcului. Vrem să scoatem la lumină toate aceste lucruri pentru ca românii și întreaga lume să afle despre ele”, a spus Răzvan-Gabriel Popa, manager al Geoparcului UNESCO Ținutul Buzăului.

Stil de viață sănătos, climă nepoluată

Longevitatea oamenilor din Ținutul Buzăului este pusă în primul rând pe seama unui stil de viață activ și o alimentație sănătoasă și echilibrată, fără excese, și pe o mentalitate pozitivă. Clima nepoluată contribuie și ea, deși din ce în ce mai mulți tineri aleg să plece în marile orașe.

„Noi ne-am propus să-l conservăm pentru memorie, să-i captăm cinematografic înțelepciunea și vigoarea într-o serie de documentare despre cel mai sustenabil stil de viață: comuniunea cu natura. Să reînvățăm de la bătrânii din Ţinutul Buzăului ce știam și am uitat: simplitatea, cumpătarea și bunul simț”, a declarat Anca Grădinariu, realizator și membru al Asociației Ținutul Buzăului.

Gică Baciu, activ la 101 ani

Un personaj deja faimos din zonă este Gică Baciu, care a ajuns la venerabila vârstă de 101 ani. Centenarul l-a apucat singur, în vârful munților. De-a lungul vieții, Baciu a crescut animale, a fost vânător, bucătar, agricultor, a făcut rachiu, a fost dulgher. Nici acum Gică Baciu nu stă. Vara trecută a chemat-o pe fiica sa să-l ajute la coasă, fiindcă nu a găsit pe alții să vină la lucru, muncind cu aceeași vitalitate pe care a avut-o toată viața.

Din meniul bătrânului fac parte prunele și dovleacul, își gătește mâncarea într-un cuptor cu lemne, și încă gustă țuica făcută de el, într-un străvechi cazan. Gică Baciul nu este singurul care a ajuns la o vârstă remarcabilă. În zona Buzăului sunt oameni cu vârste de 90 de ani sau peste, care muncesc pământul și se gospodăresc singuri, trăind simplu, în armonie și înțelegere cu natura.