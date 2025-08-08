„Ținutul Jaguarului Alb” există! Descoperirea uimitoare făcută de arheologi care schimbă tot ce se știa despre mayași

Arheologii au descoperit o adevărată comoară in inima junglei mexicane. Ascunsă timp de secole întregi, fosta fortăreață mayașă, cunoscută sub numele de „Ținutul Jaguarului Alb”, scoate la iveală detalii uimitoare despre locuitorii ei, rebelii Lakandon-Ch’ol.

ADVERTISEMENT

Arheologii au descoperit „Ținutul Jaguarului Alb”

Civilizația mayașă, renumită pentru cunoștințele sale avansate în matematică, astronomie și arhitectură, a fost studiată intens de-a lungul secolelor. Totuși, cercetările s-au concentrat în principal pe marile orașe care au înflorit înainte de sosirea spaniolilor. Asta până de curând, când o echipă de arheologi a descoperit o comoară.

„Ținutul Jaguarului Alb”, cunoscut în limba mayașă drept Sak-Bahlán, a fost descoperit recent în jungla statului Chiapas din Mexic. Potrivit cercetătorilor de la Institutul Național de Antropologie și Istorie din Mexic (INAH), situl ar fi aparținut grupului Lakandon-Ch’ol.

ADVERTISEMENT

Lakandon-Ch’ol au fost ultimii rebeli mayași care au refuzat supunerea în fața cuceririi spaniole în secolele XVII–XVIII. Timp de secole, locația exactă a orașului a fost necunoscută pentru arheologi. Până acum, când comoara a fost descoperită.

Istoria „Ținutului Jaguarului Alb”

este o fostă așezare mayașă fortificată. Sak-Bahlán se traduce „Jaguarul Alb”, animal considerat un simbol sacru în mitologia mayașă. Acesta era asociat cu lumea de dincolo, cu forțele nopții și cu protecția divină.

ADVERTISEMENT

După înfrângerea rebelilor, orașul a fost ocupat de trupele spaniole și redenumit Nuestra Señora de Dolores („Doamna Noastră a Durerilor”). Până în anul 1721, a fost complet abandonat. Locația sa s-a pierdut în timp, rămânând cunoscută doar din documente coloniale și scrisori de epocă.

ADVERTISEMENT

Cum a fost descoperit tărâmul locuit de Lakandon-Ch’ol

Prin combinarea surselor istorice, precum documente coloniale și scrisori de epoca cu tehnologii moderne de cartografiere, arheologii au găsit „Ținutul Jaguarului Alb”. Meritul îi aparține unei echipe conduse de arheologul Josuhé Lozada Toledo, care a identificat locul cel mai probabil în care s-ar fi aflat orașul antic.

ADVERTISEMENT

Într-o scrisoare datată în 1695, preotul de Rivas descria orașul Sak-Bahlán ca fiind situat pe o câmpie joasă, lângă o cotitură a râului Lacantún, care traversează statul Chiapas. Trei ani mai târziu, același preot a detaliat un traseu de patru zile de mers pe jos cu soldații.

Acesta începea la oraș până la râu. Apoi, urmau două zile de călătorie cu canoea până la confluența râurilor Lacantún și Pasión. Pentru a estima cu mai multă acuratețe distanțele, Lozada Toledo a luat în calcul dificultatea terenului și greutatea pe care o purtau călătorii la acea vreme.

„Combinând toate aceste variabile, am reușit să obțin o zonă aproximativă în care ar putea fi localizat situl Sak-Bahlán. A fost cea mai dificilă expediție de teren din viața mea. În cele din urmă, am găsit dovezi arheologice exact în locul pe care îl marcasem anterior.” a declarat Lozada Toledo, potrivit .

Ce au găsit arheologii în „Ținutul Jaguarului Alb” și ce importanță are această descoperire pentru istoria mayașă

Drumul spre nu a fost deloc unul ușor. Arheologii s-au confruntat cu provocări uriașe în traversarea terenului accidentat din Rezervația Biosferei Montes Azules, una dintre cele mai izolate regiuni din Mexic. Jungla deasă, pantele abrupte și vremea imprevizibilă au făcut deplasarea extrem de dificilă, însă arheologii nu au renunțat.

Echipa condusă de Josuhé Lozada Toledo a reușit să identifice mai multe elemente arheologice-cheie, inclusiv rămășițe de clădiri și artefacte care confirmă rolul sitului ca fortăreață a rebelilor. Aceste descoperiri oferă informații valoroase despre viața rebelilor mayași care au locuit acolo.

Săpăturile arheologice au scos la iveală structuri ce par să fi fost folosite ca locuințe, spații comunale și, posibil, zone ceremoniale. Aceste dovezi oferă o perspectivă nouă asupra modului în care populația Lakandon-Ch’ol a trăit în perioada rezistenței, fără sa-și abandoneze tradițiile.

Redescoperirea orașului Sak-Bahlán are valoare istorică și simbolică. Această fortăreață antică este o dovadă că, deși spaniolii au reușit să cucerească mare parte din Mesoamerica, Lakandon-Ch’ol au continuat să lupte pentru a-și păstra identitatea.