Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene

Compania Țiriac Auto, deținută de omul de afaceri Ion Țiriac, ar fi vizată într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Ce ar suspecta procurorii?
Dan Suta, Oana Bocskor
10.12.2025 | 14:36
Firma Tiriac Auto vizata de o ancheta a Parchetului European intrun dosar de fraudare a fondurilor europene
Firma Țiriac Auto, vizată într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Foto-montaj: FANATIK
Țiriac Auto, compania deținută de miliardarul Ion Țiriac, pare să fie vizată într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Este vorba despre o speță care ar fi pornit de la achizițiile de microbuze școlare supraevaluare.

Firma Țiriac Auto, vizată într-un dosar de fraudă

Știrea care a apărut în presă pare să se confirme, potrivit informațiilor obținute de FANATIK, însă nu există detalii concrete cu privire la acest caz.

Potrivit relatărilor făcute de site-ul Știripesurse, ancheta ar fi pornit de la ministrul Dragoș Pâslaru, care a sesizat Parchetul European în dosarul autobuzelor școlare. Ulterior, ancheta s-a extins. În cazul Țiriac Auto, EPPO ar cerceta achiziția unor autovehicule speciale 4×4 Ford Ranger Raptor pentru Poliția de Frontieră Română. Contractul ar fi fost câștigat de firma Țiriac Auto, finanțat din fonduri europene nerambursabile.

Știre în curs de actualizare…

Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
