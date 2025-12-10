Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene

CE TREBUIE SĂ ȘTII Firma Țiriac Auto, vizată într-un dosar de fraudă

Țiriac Auto, compania deținută de miliardarul Ion Țiriac, pare să fie vizată într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Este vorba despre o speță care ar fi pornit de la achizițiile de microbuze școlare supraevaluare.

Știrea care a apărut în presă pare să se confirme, potrivit informațiilor obținute de FANATIK, însă nu există detalii concrete cu privire la acest caz.

Potrivit relatărilor făcute de site-ul ancheta ar fi pornit de la ministrul Dragoș Pâslaru, care a sesizat Parchetul European în dosarul autobuzelor școlare. Ulterior, ancheta s-a extins. În cazul Țiriac Auto, EPPO ar cerceta achiziția unor autovehicule speciale 4×4 Ford Ranger Raptor pentru Română. Contractul ar fi fost câștigat de Țiriac Auto, finanțat din fonduri europene nerambursabile.

