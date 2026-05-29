Țiriac Jr. l-a atacat frontal pe Jannik Sinner după scenele șocante de la Roland Garros: „Mi-ar plăcea ca WADA să nu treacă cu vederea”

Jannik Sinner a fost înțepat de Ion Țiriac Jr. după ce a fost eliminat încă din turul al doilea de la Roland Garros! Ce mesaj a transmis fiul fostului tenismen pe rețelele de socializare
Ciprian Păvăleanu
29.05.2026 | 15:15
Fiul lui Ion Țiriac a avut o reacție dură la adresa lui Jannik Sinner. Foto: Colaj FANATIK
Jannik Sinner (24 de ani) a cedat încă din turul al doilea de la Roland Garros, unde a fost învins de Juan Manuel Cerundolo (56 ATP), care i-a luat trei seturi consecutive italianului la scorul de 2-0, după ce era la un pas să piardă încă din setul al treilea. Ion Țiriac Jr. a avut o reacție acidă pe rețelele de socializare.

Ce s-a întâmplat cu Jannik Sinner la Roland Garros

Competiția desfășurată pe zgura pariziană a oferit o surpriză de proporții încă din primele tururi în circuitul masculin. Jannik Sinner, liderul mondial, a fost eliminat în cel de-al doilea tur, deși părea să aibă întreaga partidă sub control. Italianul câștigase cu 6-3 și 6-2 primele două seturi, iar în cel de-al treilea set conducea cu 5-2, moment în care a început declinul.

Scorul a ajuns 5-4 și Cerundolo era aproape de a realiza break-ul și a-l egala la game-uri pe italian, moment în care Sinner s-a oprit și a acuzat crampe musculare. El a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar jocul a fost întrerupt minute în șir. La revenire, el a pierdut setul respectiv cu 5-7 și a cedat categoric și în celelalte două seturi, 1-6, 1-6, părăsind astfel turneul de Grand Slam

Ce mesaj a postat Ion Țiriac Jr. pe profilul de Instagram

La secțiunea InstaStory, fiul lui Ion Țiriac a avut un mesaj clar cu referire la Jannik Sinner și la evenimentul de dopaj din trecut. Italianul a fost suspendat după ce a fost depistat pozitiv cu clostebol, însă după ce a ajuns la un acord cu WADA, privind felul în care substanța respectivă a ajuns în interiorul corpului său, el a fost interzis de la competiții doar pentru o perioadă de trei luni.

Ținând cont de ce s-a întâmplat în acest an la Roland Garros și de evenimentele din trecut, Ion Țiriac Jr. a avut o postare dură la adresa italianului. Alături de o fotografie cu liderul mondial el a scris: „Mi-ar plăcea ca WADA să nu mai treacă cu vederea lista substanțelor interzise pentru TOȚI sportivii”.

Postarea lui Ion Țiriac Jr.
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
