Țiriac Jr. l-a atacat frontal pe Jannik Sinner după scenele șocante de la Roland Garros: „Mi-ar plăcea ca WADA să nu treacă cu vederea”

Jannik Sinner (24 de ani) a cedat încă din turul al doilea de la Roland Garros, unde a fost învins de Juan Manuel Cerundolo (56 ATP), care i-a luat trei seturi consecutive italianului la scorul de 2-0, după ce era la un pas să piardă încă din setul al treilea. Ion Țiriac Jr. a avut o reacție acidă pe rețelele de socializare.

Ce s-a întâmplat cu Jannik Sinner la Roland Garros

Competiția desfășurată pe zgura pariziană a oferit o surpriză de proporții încă din primele tururi în circuitul masculin. a fost eliminat în cel de-al doilea tur, deși părea să aibă întreaga partidă sub control. Italianul câștigase cu 6-3 și 6-2 primele două seturi, iar în cel de-al treilea set conducea cu 5-2, moment în care a început declinul.

Scorul a ajuns 5-4 și Cerundolo era aproape de a realiza break-ul și a-l egala la game-uri pe italian, moment în care Sinner s-a oprit și a acuzat crampe musculare. El a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar jocul a fost întrerupt minute în șir. La revenire, el a pierdut setul respectiv cu 5-7 și a cedat categoric și în celelalte două seturi, 1-6, 1-6, părăsind astfel turneul de Grand Slam

Ce mesaj a postat Ion Țiriac Jr. pe profilul de Instagram

La secțiunea InstaStory, fiul lui Ion Țiriac a avut un mesaj clar cu referire la Jannik Sinner și la evenimentul de dopaj din trecut. Italianul a fost suspendat după ce a fost depistat pozitiv cu clostebol, însă după ce a ajuns la un acord cu WADA, privind felul în care substanța respectivă a ajuns în interiorul corpului său, el a fost interzis de la competiții doar pentru o perioadă de trei luni.

și de evenimentele din trecut, Ion Țiriac Jr. a avut o postare dură la adresa italianului. Alături de o fotografie cu liderul mondial el a scris: „Mi-ar plăcea ca WADA să nu mai treacă cu vederea lista substanțelor interzise pentru TOȚI sportivii".