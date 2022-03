Titanic, filmul cu cele mai multe statuete Oscar. Cum arată actorii după 24 de ani de la marele succes

Prima ceremonie a Premiilor Oscar a avut loc în anul 1929 și, de atunci, trei producții cinematografice au avut șansa de a obține 11 astfel de titluri, printre care și Titanic, celebrul film din 1997.

Titanic, producția care a obținut cele mai multe statuete Oscar

Încă de la lansare, Titanic a doborât multiple recorduri box office. De asemenea, a fost nominalizat de mai multe ori la Globurile de Aur și la Oscar. Mulți s-au îndrăgostit de incredibila aventură pe care Jack și Rose au trăit-o, iar finalul a provocat, cu siguranță, lacrimi.

FANATIK îți arată cum a trecut timpul peste unii dintre cei mai îndrăgiți actori ai celui mai premiat film la Oscar. Ești gata pentru puțină nostalgie?

Cum arată protagoniștii din Titanic la mai mult de 24 de ani de la lansarea filmului

Leonardo DiCaprio

Cu toate că Titanic a fost nominalizat în cadrul multor gale, nu a primit niciodată premiul Oscar pentru rolul principal pe care l-a avut în cadrul peliculei.

După succesul din Titanic, a continuat să joace în multe filme mari. Printre acestea se numără The Man in the Iron Mask, Catch Me If You Can, The Aviator și multe altele. În Revolutionary Road, Leo și Kate s-au reunit și au pus în scenă o nouă poveste de iubire.

Kate Winslet

Kate Winslet și-a început drumul spre o carieră de succes lucrând în teatru, precum și în filme cu alte superstaruri engleze. După Titanic, ea a continuat să aibă succes și a devenit cea mai tânără persoană care a fost nominalizată la 6 premii Oscar, până la vârsta de 33 de ani.

De altfel, este unul dintre puținii actori laureați EGOT (Emmy, Grammy, Oscar și Tony). De la Titanic și până acum, Kate a bifat roluri în filme precum Iris, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Finding Neverland, Little Children și Revolutionary Road.

Kathy Bates

În momentul în care a interpretat-o ​​pe Molly Brown, Kathy Bates era deja o adevărată vedetă. După Titanic, ea avut un succes major în film, precum și în televiziune. A apărut în filmul HBO Six Feet Under, în rolul doamnei Hannigan, în remake-ul Annie din 1999, Dash & Lilly, The Office și multe altele.

Kathy Bates a câștigat primul ei premiu Emmy pentru că a jucat fantoma lui Charlie, în Two and a Half Men, după 9 nominalizări.

Billy Zane

De când a jucat cel mai detestat personaj din , Zane a apărut în filmul apreciat de critici, The Believer. Aici a interpretat rolul unui neo-nazist și a lucrat alături de Ryan Gosling. A continuat să lucreze în cinematografie și a apărut la televizor, în emisiuni precum Charmed.

Frances Fisher

Poate că personajul lui Frances Fisher din Titanic nu a fost tocmai cel mai iubit. Ruth încerca să-și forțeze fiica să se căsătorească pentru a scăpa de sărăcie, iar asta i-a adus multe antipatii.

De-a lungul carierei, Frances Fisher a interpretat rolurile unor femei puternice, în filme precum True Crime, House of Sand and Fog, Laws of Attraction, The Kingdom și The Lincoln Lawyer,

Topul celor mai nominalizate filme la Premiile Oscar

Peste doar câteva zile, pe 28 martie, va avea loc cea de-a 94-a ediție a celebrelor premii Oscar, organizată la emblematicul Dolby Theatre din Los Angeles. Vă reamintim filmele care au obținut cele mai multe statuete aurii în cadrul acestei gale.

Pe primul loc, cu 11 premii Oscar, se află filmele: Titanic (1997), The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) și Ben-Hur (1959),

Mai departe în top, în ordine descrescătoare, sunt: