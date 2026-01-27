Sport

Titi Aur știe cum s-ar fi întâmplat accidentul grav în care au murit suporterii lui PAOK. De ce exclude ca șoferul să fi adormit la volan

Titi Aur dezvăluie cauzele tragediei în care au decedat fanii formației PAOK. Specialistul în conducere defensivă a eliminat o teorie foarte des întâlnită.
Alexa Serdan
27.01.2026 | 21:45
Titi Aur stie cum sar fi intamplat accidentul grav in care au murit suporterii lui PAOK De ce exclude ca soferul sa fi adormit la volan
ULTIMA ORĂ
Ce spune Titi Aur despre tragedia care a dus la moartea suporterilor de la PAOK. Sursa foto: Facebook / captură video YouTube. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Accidentul grav în care au murit suporterii lui PAOK a fost analizat de Titi Aur. Fostul pilot de raliu știe cele motivele pentru care a avut loc tragedia de pe 27 ianuarie, din județul Timiș, în apropiere de localitatea Lugojel.

Titi Aur, despre cauzele tragediei în care au murit fanii formației PAOK Salonic

Titi Aur este unul dintre cei mai cunoscuți experți români în conducere defensivă. Are la activ o carieră frumoasă pe circuit, datorită căreia a reușit să-și construiască o casă în orașul natal pe care acum a scos-o la vânzare.

ADVERTISEMENT

Cunoaște tipurile de șoferi din România, dar și cum se descurcă campionul mondial David Popovici la volan. Așadar, nu este deloc de mirare că a fost chestionat în legătură cu tragedia în care au decedat fanii formației PAOK Salonic.

Șase persoane au murit pe loc și a șaptea a încetat din viață la spital. Toți din microbuzul de 8+1 locuri sunt cetățeni greci și se îndreptau spre Franța. Evenimentul nefericit s-a produs pe DN6 – E70, în județul Timiș.

ADVERTISEMENT
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte...
Digi24.ro
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș

Primele informații arată că microbuzul cu suporteri a intrat în depășire. Din păcate, nu a revenit la timp pe banda de circulație, intrând în coliziune cu un TIR. Acesta din urmă circula regulamentar.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Sper să nu fie adevărat". Un primar a făcut anunțul, după accidentul de pe "drumul morții" din România

„Din imaginile pe care le-am văzut, pot să spun că este foarte deosebit ce s-a întâmplat. Nu a fost o pierdere a controlului clasică”, a spus specialistul în conducere defensivă, Titi Aur, într-o intervenție la Digi 24.

Variantele pe care le ia în calcul Titi Aur

„A făcut o depășire nu chiar la limită, adică avea timp să revină pe banda de dreapta. Doar că la un moment dat a virat mașina spre stânga. Ușor câte puțin și s-a dus direct către tir.

ADVERTISEMENT

Înseamnă că s-a întâmplat ceva în interiorul microbuzului. O variantă ar fi că i s-a făcut rău sau o distragere care apare frecvent la șoferii profesioniști. O distragere puternică, încât nu a mai ținut cont că mașina a tras spre stânga.

Ori a intrat într-o discuție, ori într-o polemică, ori s-a uitat în telefon. Este greu de spus. Doar ancheta va decide. 

Șoferul tirului nu avea timp să facă ceva… Din punctul meu de vedere nu ar fi putut să evite. Oricum nu este vinovat”, a adăugat Titi Aur, despre cauza accidentului, mai arată sursa menționată mai sus. Fostul pilot de raliu are și un sfat prețios pentru conducătorii auto.

Mai exact, specialistul în conducere defensivă subliniază că mașina este „o armă” și că oamenii trebuie să se protejeze. Toți avem o singură viață și este foarte important să ne luăm toate măsurile de precauție pentru a evita posibilele incidente din trafic.

Într-un interviu pe care l-a oferit în urmă cu o lună a discutat și despre legea care îi sperie pe români. Titi Aur a menționat la acea vreme de ce nu este de acord cu proiectul care spune că cine rămâne fără permis va fi obligat să-și achite toate impozitele pentru a-l recupera.

Rapid, de neoprit pe piața transferurilor! Jucătorul a semnat pe doi ani și...
Fanatik
Rapid, de neoprit pe piața transferurilor! Jucătorul a semnat pe doi ani și jumătate: „Promit implicare, dedicare și iubire”. Update
Cristi Săpunaru a dat verdictul despre Olimpiu Moruțan, lăudat din toate părțile după...
Fanatik
Cristi Săpunaru a dat verdictul despre Olimpiu Moruțan, lăudat din toate părțile după debutul la Rapid: „Nu prea am mai văzut așa ceva!”
Meciul echipei lui Marius Șumudică, Al Okhdood, se vede în premieră în România!...
Fanatik
Meciul echipei lui Marius Șumudică, Al Okhdood, se vede în premieră în România! Cine îl transmite. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
CE SURPRIZĂ! Antrenorul român așteaptă telefonul lui Gigi Becali!
iamsport.ro
CE SURPRIZĂ! Antrenorul român așteaptă telefonul lui Gigi Becali!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!