Titi Aur știe cum s-ar fi întâmplat accidentul grav în care au murit suporterii lui PAOK. De ce exclude ca șoferul să fi adormit la volan

Accidentul grav în care au murit suporterii lui PAOK a fost analizat de Titi Aur. Fostul pilot de raliu știe cele motivele pentru care a avut loc tragedia de pe 27 ianuarie, din județul Timiș, în apropiere de localitatea Lugojel.

Titi Aur, despre cauzele tragediei în care au murit fanii formației PAOK Salonic

Titi Aur este unul dintre cei mai cunoscuți experți români în conducere defensivă. Are la activ o carieră frumoasă pe circuit, datorită căreia a reușit să-și construiască o casă în orașul natal pe care acum a scos-o la vânzare.

Cunoaște tipurile de șoferi din România, dar și cum se descurcă campionul mondial David Popovici la volan. Așadar, nu este deloc de mirare că a fost chestionat în legătură cu tragedia în care .

Șase persoane au murit pe loc și a șaptea a încetat din viață la spital. Toți din microbuzul de 8+1 locuri sunt cetățeni greci și se îndreptau spre Franța. Evenimentul nefericit s-a produs pe DN6 – E70, în județul Timiș.

Primele informații arată că microbuzul cu suporteri a intrat în depășire. Din păcate, nu a revenit la timp pe banda de circulație, intrând în coliziune cu un TIR. Acesta din urmă circula regulamentar.

„Din imaginile pe care le-am văzut, pot să spun că este foarte deosebit ce s-a întâmplat. Nu a fost o pierdere a controlului clasică”, a spus specialistul în conducere defensivă, Titi Aur, într-o intervenție la .

Variantele pe care le ia în calcul Titi Aur

„A făcut o depășire nu chiar la limită, adică avea timp să revină pe banda de dreapta. Doar că la un moment dat a virat mașina spre stânga. Ușor câte puțin și s-a dus direct către tir.

Înseamnă că s-a întâmplat ceva în interiorul microbuzului. O variantă ar fi că i s-a făcut rău sau o distragere care apare frecvent la șoferii profesioniști. O distragere puternică, încât nu a mai ținut cont că mașina a tras spre stânga.

Ori a intrat într-o discuție, ori într-o polemică, ori s-a uitat în telefon. Este greu de spus. Doar ancheta va decide.

Șoferul tirului nu avea timp să facă ceva… Din punctul meu de vedere nu ar fi putut să evite. Oricum nu este vinovat”, a adăugat Titi Aur, despre , mai arată sursa menționată mai sus. Fostul pilot de raliu are și un sfat prețios pentru conducătorii auto.

Mai exact, specialistul în conducere defensivă subliniază că mașina este „o armă” și că oamenii trebuie să se protejeze. Toți avem o singură viață și este foarte important să ne luăm toate măsurile de precauție pentru a evita posibilele incidente din trafic.

Într-un interviu pe care l-a oferit în urmă cu o lună a discutat și despre . Titi Aur a menționat la acea vreme de ce nu este de acord cu proiectul care spune că cine rămâne fără permis va fi obligat să-și achite toate impozitele pentru a-l recupera.