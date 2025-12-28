Titlul din presă care l-a enervat cel mai mult pe Meme Stoica pe final de an: „I-am explicat lui Elias”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a fost deranjat de un titlu apărut recent în presa din România. Oficialul celor de la FCSB a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre discuția pe care a purtat-o cu Elias Charalambous după ce o publicație a notat faptul că acesta „nu îl votase” într-un sondaj pentru titlul de „Antrenorul anului”.

Titlul din presă care l-a enervat cel mai mult pe Meme Stoica pe final de an

Mihai Stoica l-a numit pe Elias Charalambous pe locul 2 în votul său pentru „Antrenorul anului”, pe primul loc fiind Cristi Chivu, tehnician care este lider momentan în Serie A alături de Inter. „Am citit un titlu, ‘Nici Meme nu l-a votat pe Charalambous’. A apărut în ziarul care face acea anchetă și promit că nu voi mai vota niciodată în acea anchetă. L-am pus pe Chivu pe primul loc și pe Charalambous pe locul 2.

Este ireal. L-am votat! Pe locul 2. Țin minte perfect, am votat Chivu, Charalambous, Rădoi, Gâlcă și Petrescu, voturile fiind în urmă cu o lună și ceva. M-am săturat de astfel de lucruri, care vor doar să minimalizeze meritele unora, să creeze disensiuni între anumite persoane. Sunt unii care citesc doar titlurile. Cineva, încercând să salveze situația, i-a spus lui Elias că nu ai voie să votezi oameni din propriul club.

Apoi i-am spus ‘Nu, e o minciună. Am voie să votez pe oricine, anul trecut te-am pus primul. Acum te-am pus al doilea pentru că așa l-am văzut eu pe Chivu, primul. E lider în Serie A, a fost lider în Champions League’. (n.r. Charalambous era nedumerit?) Nu, doar se purta discuția. Te doare capul”, a afirmat oficialul celor de la FCSB la FANATIK SUPERLIGA. .

Ce mesaj le-a transmis Mihai Stoica antrenorilor de la FCSB

Apoi, a dezvăluit și ce mesaj le-a transmis antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii după ce aceștia și-au arătat disponibilitatea de a părăsi echipa. „Când Lixandru a marcat golul descătușării la Clinceni cu Slobozia, n-a ales să se bucure nici cu galeria, nici cu colegii, s-a dus direct la Elias și i-a sărit în brațe, pentru că era o fază pe care o pregătiseră.

Eu le-am spus băieților, lui Pinti în primul rând, care îl sunase pe Gigi, ‘Nea Gigi, dacă trebuie, plecăm noi, n-avem niciun fel de problemă’, niciodată, că sunteți la început de meserie amândoi, să nu mai veniți cu propuneri de genul ăsta. Eu am plecat de bunăvoie și nesilit de nimeni de la Steaua în 2007 și după două minute am intrat în depresie.

Astea nu sunt cluburi de la care să pleci, pentru că după aia nu mai știi cum să te întorci. Câștigam campionatul cu Urziceni și făceam 8 puncte în Champions League și eu tânjeam după Steaua”, a afirmat președintele Consiliului de Administrație de la FCSB în exclusivitate pentru FANATIK.

