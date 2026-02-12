ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – FCSB nu este doar un duel cu miză în clasament, ci și un prilej de a readuce în prim-plan nume care au scris istorie în tricoul alb-albastru. Pentru Silviu Lung senior, unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului craiovean, dar și românesc, confruntările de acest gen trezesc amintiri puternice din perioada în care Universitatea Craiova domina fotbalul intern și impresiona în Europa. Fost căpitan al „Științei” și om de bază al generației „Craiova Maxima”, Lung privește și astăzi cu aceeași pasiune parcursul echipei care i-a marcat cariera. Pentru el, Universitatea Craiova nu înseamnă doar performanță, ci și identitate, spirit și continuitate.

Silviu Lung, un adevărat simbol al „Craiovei Maxima”

Silviu Lung senior a îmbrăcat tricoul Universității Craiova timp de 14 sezoane, între 1974 și 1988, perioadă în care a devenit un reper între buturile „Științei”. A fost titular incontestabil în anii de glorie ai clubului, contribuind decisiv la cucerirea titlurilor de campioană din 1980 și 1981, dar și la câștigarea Cupelor României din 1977, 1978, 1981 și 1983.

Numele său este strâns legat de parcursul european de excepție al echipei din Bănie. În sezonul 1982–1983, Universitatea Craiova ajungea până în semifinalele Cupei UEFA, performanță istorică pentru fotbalul românesc la nivel de club.

Astăzi, numele lui rămâne sinonim cu „Craiova Maxima”, iar fiecare meci important al Universității readuce în discuție epoca în care Silviu Lung apăra cu autoritate poarta alb-albaștrilor și scria, alături de colegii săi, cele mai frumoase pagini din istoria clubului.

Silviu Lung vede publicul de pe „Oblemenco“ ca fiind marele atu al Craiovei

, „legenda“ oltenilor a menționat fără menajamente pentru FANATIK care ar fi atuurile oltenilor în fața campioanei României. Află care sunt argumentele sale, amintirile memorabile de la derby-urile din SuperLiga și ce a ales între trofeul Cupei României și titlu.

Avem în față o săptămână cu două meciuri extrem de așteptate între Universitatea Craiova și FCSB. Cum vedeți această „dublă“?

– Văd o „dublă“ foarte echilibrată între echipele cu cele mai bune loturi din țară. Cred că sunt printre puținele formații care pot prezenta pe teren două echipe fără să spunem că una este de titulari și alta de rezerve. Din punctul acesta de vedere nu se poate spune că se vor menaja anumiți jucători, pentru că toți sunt de valoare apropiată.

Care dintre cele două echipe arată mai bine în teren în momentul de față?

– Cred că, inclusiv după ultimele jocuri, ambele echipe arată excelent. Atât Craiova, cât și FCSB se prezintă foarte bine în ultima vreme, au rezultate bune și e greu de dat cu părerea legat de un posibil rezultat final.

Vedeți vreun atu anume în acest meci pentru vreuna din cele două rivale?

– Se practică un fotbal plăcut de ambele părți. Craiova, în ultimul meci, a venit cu un pressing foarte avansat. . Mi-a plăcut pressing-ul pe care l-au făcut și, din punctul meu de vedere, Craiova a condus ostilitățile jocului. Probabil că meciurile vor fi decise de forma de moment, dar cred că Universitatea mai are un atuu în meciul de joi: își permite și un rezultat de egalitate. Mai mult ca sigur nu vor juca pentru egal, că este extrem de riscant. Totuși, Craiova are și atuu-ul publicului. Probabil stadionul va fi plin, iar asta contează enorm. Fanii îți dau „aripi“. Se deschid noi resorturi de dorință în fiecare dintre noi și la un sportiv contează mult să ai tribune pline care să-ți dea un imbold. De asemenea, jocul echipei este bun și chiar dătător de speranțe.

Derby-urile de altădată, prin ochii lui Silviu Lung

Ați fost jucător de bază și căpitan al Craiovei Maxima. Ce însemna un meci Craiova – FCSB pe vremea respectivă? Era un test de orgoliu?

– Când jucai cu FCSB sau cu Dinamo, orgoliile erau mari. Când întâlnești echipele cele mai bune din campionat, orgoliile sunt la alt nivel. Fiecare vrea să demonstreze că este mai bun decât celălalt, fiecare vrea să arate că merită să joace la nivel înalt. Noi jucam să încântăm publicul, pentru că asta e esența. Ei vin la stadion cu gândul ca echipa favorită să învingă și să plece fericiți acasă. Noi jucam ca să ne afirmăm și pentru public, exclus pentru bani. Ne adulau, veneau la noi acasă după meciuri. Amintiri fabuloase.

Dacă ați putea lua un lucru din Craiova Maxima și să-l puneți în echipa de azi, care ar fi?

– Omogenitatea aș spune că lipsește, în general, de la echipele din ziua de azi. Atunci era altă societate, eram doar jucători români care știam ce înseamnă spiritul oltenesc. Noi atunci aveam 6 ani de când jucam împreună, nedespărțiți. Acum sunt oameni care bagă bani în fotbal, care cumpără jucători, care vând și e greu să păstrezi omogenitatea pe care o aveam noi, la timpul nostru. Ce aș putea să le recomand este să aibă aceeași determinare pe care o aveam noi la fiecare partidă, mai ales cu echipele de top.

Cât de mare era satisfacția când câștigați un asemenea derby?

– Nu se poate descrie, pentru că bucuria noastră venea din simplul fapt că lumea pleca încântată de la stadion. Bineînțeles, eram și noi mândri că învingeam puterile campionatului, dar satisfacția venea dinspre suporteri.

Titlul în Bănie, marea dorință a lui Silviu Lung

Un meci precum Craiova – FCSB se poate juca fără „suflet“?

– Exclus. Oricum nu-ți mai trebuie motivație, pentru că întotdeauna au fost orgolii între cele două rivale. Este acel orgoliu sportiv pe care oricare dintre jucători îl are, mai ales când are în față un stadion plin. Nu mai ai nevoie de nicio motivație, nimic. Ești acolo să dai totul pentru victorie. Sunt jucători de calitate bună, jucători care-și doresc să ajungă la națională și sunt convins că vor fi două meciuri spectaculoase.

Ce este mai important pentru Universitatea în aceste momente: să meargă mai departe în Cupă sau să câștige în campionat?

– Campionatul nu l-am luat cam de mult (n.r. râde) și ni-l dorim foarte mult. Totuși, la fel de importantă este și Cupa României, este un trofeu.

Dacă ar fi să alegeți între meciul din Cupă și cel din campionat, pentru care ați opta?

– Cu ochii închiși aș alege să obținem victorii în ambele partide, dar eu aș opta pentru campionat. Cupă am mai luat, a fost o bucurie uriașă, dar vă dați seama ce ar fi dacă s-ar câștiga titlul?

Isenko, Popescu sau Lung jr.? Silviu Lung a ales cine va apăra poarta cu FCSB

Pe cine ați alege în poartă pentru cele două jocuri? În ultima vreme a apărat Popescu, chiar dacă Isenko a fost titular de drept…

– Cel mai bine știe antrenorul cu portarii, asta e clar. E și Silviu acolo, sunt trei portari buni, deci ei știu ce vor alege. . Aș o văd eu. De Cupă nu știu exact, nu-mi dau seama ce alegere ar face. Popescu cât a jucat, a făcut-o bine. Eu așa spun, duminică va juca cu el, așa o văd eu. Nu discut cu Silviu chestiile astea, sunt strict personale, între ei, dar asta e părerea mea.

Ce rezultate vedeți în cele două meciuri? Vă înhămați la un scor?

– Nu pot să dau un rezultat. Nu știu și nici nu vreau să mă arunc la vreun rezultat. Eu doar știu că mi-aș dori să luăm campionatul. Să câștige indiferent de scor, să ne apropiem și mai mult de marele vis.