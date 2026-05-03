Titlul obținut de Cristi Chivu, sărbătorit pe stadion cu ”Made in Romania”. Imagini de colecție de la petrecerea lui Inter Milano. Video

Cristi Chivu a obținut titlul în Serie A la chiar primul său an pe banca Interului. Performanța a fost sărbătorită pe stadionul ”Giuseppe Meazza” pe acordurile melodiei ”Made in Romania”.
Alex Bodnariu, Cristi Coste, Cristian Măciucă
04.05.2026 | 00:47
corespondență din italia
Interului lui Cristi Chivu a sărbătorit titlul pe ”Made in Romania”. Sursă foto: colaj Fanatik
Piesa ”Made in România” se aude tot mai des în vestiarele echipelor de fotbal din întreaga lume, dar de această dată a răsunat pe stadionul ”Giuseppe Meazza” din Milano, acolo unde Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) a câștigat titlul în Serie A.

Inter avea nevoie de un punct în meciul cu Parma pentru a se încorona campioana Italiei și a obținut un succes mult așteptat de fani. Trupa lui Cristi Chivu a câștigat cu un 2-0 sec după golurile marcate de Thuram și Mkhitaryan.

Ultimul fluier al arbitrului Kevin Bonacina a adus urale din partea suporterilor ”nerazzurri” care așteptau cu sufletul la gură câștigarea celui de-al 21-lea ”scudetto”. În timp ce bucuria era de nedescris, pe ”Giuseppe Meazza” a început să răsune celebra piesă ”Made in România”, o manea cântată de Ionuț Cercel.

Momentul a fost savurat din plin de toată lumea prezentă în arenă, iar elevii lui lui Chivu au început să danseze pe teren. După ce s-au retras la vestiare, interiștii au continuat să sărbătorească pe ritmurile aceleiași melodii. Iar în centrul petrecerii s-a aflat tehnicianul român, care era stropit de jucătorii săi cu șampanie.

Hakan Calhanoglu, omul de la care a început nebunia cu ”Made in Romania”

Inter câștigase ultimul titlu în Serie A în urmă cu două sezoane, când pe banca tehnică se afla Simone Inzaghi, iar petrecerea s-a ținut tot pe acordurile piesei ”Made in Romania”. Atunci, totul s-a petrecut în vestiar, iar la platane s-a aflat turcul Hakan Calhanoglu.

”Made in Romania” este o melodie pop lansată în urmă cu mult timp de Marius Moga și trupa Simplu, iar în urmă cu aproximativ 10 ani Ionuț Cercel a scos o reinterpretare a piesei pe ritmuri de manele.

Deși într-o primă fază nu a avut un succes atât de mare, melodia s-a viralizat în toată lumea după ce a fost pusă de Calhanoglu la petrecerea de titlu a Interului, iar acum este un hit de renume în multe vestiare din fotbalul occidental.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
