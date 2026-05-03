Titlul obținut de Cristi Chivu, sărbătorit pe stadion cu ”Made in Romania”. Imagini de colecție de la petrecerea lui Inter Milano. Video

Piesa ”Made in România” se aude tot mai des în vestiarele echipelor de fotbal din întreaga lume, dar de această dată a răsunat pe stadionul ”Giuseppe Meazza” din Milano, acolo unde Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) a câștigat titlul în Serie A.

Interul lui Cristi Chivu a sărbătorit titlul pe ”Made in Romania”

Inter avea nevoie de un punct în meciul cu Parma pentru a se încorona campioana Italiei și a obținut un succes mult așteptat de fani. Trupa lui Cristi Chivu după golurile marcate de Thuram și Mkhitaryan.

Ultimul fluier al arbitrului Kevin Bonacina a adus urale din partea suporterilor ”nerazzurri” care așteptau cu sufletul la gură câștigarea celui de-al 21-lea ”scudetto”. În timp ce bucuria era de nedescris, pe ”Giuseppe Meazza” a început să răsune celebra piesă ”Made in România”, o manea cântată de Ionuț Cercel.

Momentul a fost savurat din plin de toată lumea prezentă în arenă, iar elevii lui lui Chivu au început să danseze pe teren. După ce s-au retras la vestiare, interiștii au continuat să sărbătorească pe ritmurile aceleiași melodii. Iar , care era stropit de jucătorii săi cu șampanie.

Hakan Calhanoglu, omul de la care a început nebunia cu ”Made in Romania”

Inter câștigase ultimul titlu în Serie A în urmă cu două sezoane, când pe banca tehnică se afla Simone Inzaghi, iar petrecerea s-a ținut tot pe acordurile piesei ”Made in Romania”. Atunci, totul s-a petrecut în vestiar, iar la platane s-a aflat turcul Hakan Calhanoglu.

”Made in Romania” este o melodie pop lansată în urmă cu mult timp de Marius Moga și trupa Simplu, iar în urmă cu aproximativ 10 ani Ionuț Cercel a scos o reinterpretare a piesei pe ritmuri de manele.

Deși într-o primă fază nu a avut un succes atât de mare, melodia s-a viralizat în toată lumea după ce a fost pusă de Calhanoglu la petrecerea de titlu a Interului, iar acum este un hit de renume în multe vestiare din fotbalul occidental.