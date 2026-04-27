„Titlul se pregătește să treacă Oltul după 35 de ani” Marius Mitran scrie după meciul de la Mioveni: ”Nopțile albastre ale Craiovei”

ADVERTISEMENT

Coelho începe din nou fără Baiaram, care nu e complet restabilit, și fără Nsimba, pe care portughezul îl așteaptă să rupă liniile mai târziu, acolo, în față, când oboseala va fi crâncenă. Pentru că acolo, în față, departe, se va da lupta pentru titlu. După 35 de ani de așteptare, mai e nevoie doar de câteva zile. Și, mai ales, nopți. Albe? Sau albastre? Coelho știe asta, Craiova știe asta, toți știu asta. Urmează meciul cu Argeșul, capital, decisiv, inevitabil.

FC Argeș – Universitatea Craiova, un meci cât un titlu. Oare? Marius Mitran scrie cronica meciului de la Mioveni

Știința e obligată așadar să atace, să marcheze, să învingă, dacă vrea titlul. Acum, în seara asta, nu altădată… Și cum Craiova nu acceptă nimic altceva, va ataca! În formula deja clasic, încă din defensivă, cu Romanchuk-Rus-Screciu în fața lui Popescu, cu Mora în dreapta și Bancu în stânga, cu Anzor și Cicâldău în epicentrul vulcanului, iar sus de tot cu Assad, lângă care vor gravita, ca doi neutroni pozitivi, David Matei și Teles.

ADVERTISEMENT

Un meci cât un titlu. Oare? . Coelho știe asta, Craiova simte asta, toți știu asta. Dar și FC Argeș își știe jocul bine de tot, iar meciul va fi greu pentru olteni. Dar se obține ceva esențial în viață ușor? Turnirul începe exploziv, când Teles interceptează o pasă de la adversar, scapă în poziție de inter dreapta și șutul său formidabil trăsnește bara din stânga lui Căbuz (minutul 7) și, după 20 de secunde, Mora trage și el tare, puțin alături.

Golul vine însă imediat: Anzor bate impecabil un corner de pe dreapta și Teles se desprinde de orice marcaj, reluând, din 8 metri, cu dreptul, fulgerător, jos, în dreapta lui Căbuz: FC Argeș-Universitatea Craiova 0-1 (minutul 10). Șapte minute mai târziu, o combinație ca de seif Kohner 3-4-3, deschide iar apărarea argeșeană: Bancu spre Teles, în flancul stâng al Științei, apoi Teles înapoi la Bancu avansat de data asta, centrare perfectă în fața porții și Matei reia pe lângă, din 6 metri! Of! Puștiul nu știe că ocaziile ratate se cer răzbunate?

ADVERTISEMENT

În apărare, Craiova nu dă nimănui nicio șansă, totul este împins și jucat în față, sus, cât mai sus! Și totuși, în minutul 29, Bettaieb ține bine de o minge, i-o așează lui Borța, iar șutul fostului craiovean trece de puțin pe lângă bara din stânga lui Popescu! Ufff! Putea fi 1-1. Dar și 0-2, când Bancu prinde un voleu din unghi, pe “scurt”, și Căbuz, deși ușor pe “contre-pied”, respinge cu greutate (minutul 39). Tufan vede “galbenul”, în prelungiri și prima repriză se încheie în controlul total al Științei. Jumătate de treabă era făcută!

ADVERTISEMENT

“Când jumătate ești gata, doar jumătate trăiești!”, spunea însă poetul, dar Craiova pare a fi învățat și lecția vieții. Coelho știe asta, Craiova simte asta, toți știu asta! La reluare, Bogdan Andone îl scoate pe Pârvu și Tofan și intră cu Brobbey și Oancea, iar Argeșul se aruncă peste olteni. Dar tot Teles e aproape de “dublă”, în minutul 47, când scapă frontal și șutul său e blocat în doi timpi de Căbuz!

ADVERTISEMENT

Momentul în care Știința a respirat greu la Mioveni

Imediat (minutul 50), Matos e singur cu Popescu, însă portarul oltenilor scoate senzațional cu piciorul, dar poziția părea a fi fost din ofsaid…Apoi Anzor vede și el un cartonaș galben (minutul 54), deși nu-l merita. Chiar deloc! La faza imediat următoare, Popescu scoate o minge de sub bară, deturnând-o în corner (minutul 55), semn că Știința respiră greu! Coelho simte pericolul și face rocada mare: Assad iese, Nsimba intră (min57). Meciul e pe contre, iar contrele dure! Dovadă că Brobbey marchează din apropiere (minutul 61), însă după un ofsaid clar la o fază anterioară!

Andone schimbă iar, Blagaic în locul lui Garutti (minutul 62), iar Craiova se retrage tot mai mult, pe aliniamente însă bine definite. Mută și Coelho, din nou, Crețu în locul lui Anzor și Baiaram ca să preia rolul lui Teles (minutul 67), iar Craiova reechilibrează jocul și sensul partidei. Cicâldău vede “galbenul” două minute mai târziu, întârziind o reluare, dar tot el dă semnalul următoarelor atacuri, toate căutând un Nsimba dispus la efort și…risipă! Borța e avertizat și el (minutul 74), nervii se întind tot mai mult, dar Craiova rezistă!

ADVERTISEMENT

Baiaram dansează între trei adversari și-l obligă pe Oancea să-l țină, cu prețul altui cartonaș galben (minutul 77), iar din lovitură liberă Știința obține un corner. Pe toate le bate Cicâldău, iar Romanchuk ia și el “galben” la același corner. Bancu e scos de Coelho, intră, firesc, Florin Ștefan (minutul 82) și Craiova se retrage și mai aproape de poarta lui Popescu. Tot ce recuperează trimite către Nsimba, “emergency ball”, vorba lui Ilie Dumitrescu de pe vremuri.

Titlul se pregătește să treacă Oltul, într-o seară albastră, după 35 de ani

Coelho protestează (minutul 88) și nu scapă fără să vadă și el cartonașul galben, ca și Florin Ștefan, un minut mai târziu, pentru un fault în tușă! Nervii sunt din elastic, iar acesta e întins la maxim. Rus șchioapătă, efortul tuturor e imens. Cât va mai dura? A, iată, Vidican arată 4 minute de prelungiri! , Nsimba recentrează și Crețu reia din cădere pe lângă (90+1). Argeșenii se aruncă în atac inclusiv cu Căbuz, dar Craiova rezistă! Victorie enormă! Victorie uriașă! Victorie! Chiar dacă și Popescu mai ia și el un galben, la trecerea timpului…

Victorie mare! Iar titlul se pregătește să treacă Oltul, într-o seară albastră, după 35 de ani. Mai are încă patru nopți ca aceasta. Sau poate chiar mai puține. Coelho știe asta. El, cel mai bine dintre toți. Craiova însă presimte asta! Ceea ce e mai mult decât esențial, e destin! Toți știu asta…