Titlul, un vis interzis pentru Rapid? Daniel Pancu, concluzie devastatoare: „E imposibil!”

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Daniel Pancu (49 de ani) a încercat să explice forma nefastă pe care o traversează Rapid după statul pozitiv din noua stagiune. Tehnicianul a vorbit despre „frica de succes” care intervine în momentele în care formația giuleșteană are rezultate pozitive. Acesta a abordat și subiectul perioadei de transferuri din iarnă.

Frica de succes, marea problemă de la Rapid

a numit aspectul care stă în calea performanțelor la Rapid. În ultimele sezoane, formația „alb-vișinie” a început bine, însă s-a prăbușit în a doua parte a sezonului, în special în play-off. „Ca să înțeleagă toată lumea. Eu vin de la CFR. La CFR după ce marcam un gol, puteam să îmi comand o cafea, să-mi aprind și o țigară dacă eram fumător, șansele ca adversarii să ne dea un gol erau foarte mici. E construit în timp totul, 8 campionate câștigate, o groază de meciuri cu 1-0, rămase în ADN-ul clubului.

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La Rapid, pericolul cel mai mare începe după ce marcăm un gol. De multe ori am impresia că trebuie să apăs un buton de panică pe undeva. Nu mă aude nimeni, nu înțelege nimeni, pase greșite, dueluri pierdute din senin. Lucruri clădite în 20 de ani la CFR Cluj, lucruri pierdute în 20 de ani la Rapid. 2007, ultima Cupă câștigată, în 2012 ultima prezență în cupele europene. Jucătorii care sunt de 3 ani aici îmi spun că se întâmplă niște lucruri. E o presiune, Rapidul tot timpul a fost în frunte în perioada asta. Apare undeva o frică, o frică de succes.

(n.r. care e soluția?) În mod normal, să nu mai pui o mare presiune pe rezultat o perioadă, doar că e imposibil la Rapid. Poate să aduci jucători, cu toate că la Rapid au venit jucători de la CFR sau Farul care au câștigat campionate, dar Giuleștiul e cu totul altceva. (…) Fiind inconstanți, nu avem cum să ajungem în top 3”, a declarat pentru .

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Ce așteptări are Daniel Pancu de la perioada de mercato din iarnă

Tehnicianul a confirmat că se așteaptă la două sau trei achiziții în perioada de mercato din iarnă. „Va trebui să remediez eu, vom vedea la iarnă dacă vor veni 2-3 jucători, trebuie să fie jucători experimentați, care să ducă presiunea. Suntem o echipă foarte tânără. (…) E o perioadă mai delicată financiar față de anii trecuți. Sunt 29 de jucători, sunt mulți, sunt plătiți. Până nu scapi de 6-7 jucători ca să mai aduci 3, plătești 33 de jucători ca să ce? Ca să antrenezi 30 și să joci un meci pe săptămână?”, a precizat Daniel Pancu.