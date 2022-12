Tito, cel mai căutat motan din lume. Peste 20 de avocați și-au oferit serviciile stăpânei

este de negăsit din data de 8 decembrie 2022, după ce a fost îmbarcat într-un avion. Peste 20 de avocați și-au oferit serviciile stăpânei care a ales o cursă aeriană având destinație finală estul Boliviei.

Tito, felina căutată de un minister și peste 20 de apărători. Cum a dispărut animalul

Tito este felina pierdută de compania aeriană de stat Boliviana de Aviacion (BoA), cu doar câteva minute înainte ca stăpâna, Andrea Iturre, să urce la bordul aeronavei cu care a ales să călătorească din Irlanda la începutul lunii decembrie.

Femeia nu a primit acceptul să țină animalul de companie în interior, cușca sa fiind pusă în cala avionului. Din păcate, motanul s-a pierdut înainte de decolare, însă stăpâna sa a aflat acest lucru câteva ore mai târziu.

În momentul de față, peste 20 de avocați și-au oferit serviciile femeii care și-a pierdut felina. Aceștia urmează să se întâlnească pentru a stabili dacă se deplasează la Tarija pentru a ajuta la operaţiunile de căutare.

„Era imposibil ca pisoiul Tito să iasă din cuşca lui, iar explicaţia lor cum că, în momentul transportului către hangarul aeroportului, motanul a dispărut, are nevoie de clarificări”, a declarat avocata Lenny Vargas.

În plus, ministrul bolivian Edgar Montaño a declarat la un post de televiziune că a instruit pompierii și personalul din patru agenții de stat diferite.

„Am pus peste tot mâncare și apă pentru pisica, căreia îi place tonul. Rămânem cu speranța că Tito va fi găsit”, a spus policitianul, scrie .

🔵 I El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó que las direcciones de la ATT, DGAC, BoA y NAABOL se sumaron a la búsqueda del gato Tito que fue extraviado por la aerolínea estatal en el aeropuerto de . “Tenemos la esperanza que Tito aparecerá”, dijo. — Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides)

Andrea Iturre, despre pierderea motanului său, Tito

Andrea Iturre speră că motanul său Tito va fi găsit în viață, mai ales că au fost puse foarte multe recipiente cu mâncare și apă în aeroport. Stăpâna a publicat un mesaj pe reţelele de socializare însoţit de mai multe fotografii cu motanul.

Și-a povestit întreaga experiență, afirmând că nu este zi în care să nu se gândească la pisic. Postarea sa a fost redistribuită de aproape 20.000 de persoane. Mai mult decât atât, aceasta a spus că nu se va opri până nu-și va găsi de terapie.

„Când am ajuns în Santa Cruz, m-am dus la zona de preluare a bagajelor și aproape am murit când am găsit căsuța de animale de companie a pisicii mele goală. Nimeni nu știa unde se află”, a povestit femeia.