Titular de la FCSB intrat pe „lista neagră” a lui Reghecampf: „Nu sunt mulțumiți de el!”

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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) l-a criticat pe Andre Duarte (29 de ani) după FCSB – Corvinul 0-1, în mod special pentru eroarea comisă la faza din care Andrej Fabry a înscris unicul gol al meciului. Jurnalistul Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că tehnicianul nu este mulțumit de prestațiile fotbalistului portughez, care ar urma să își piardă locul în primul 11.

Andre Duarte, pe „lista neagră” a lui Laurențiu Reghecampf

Andre Duarte a fost titular în toate meciurile pe care FCSB le-a disputat în SuperLiga după revenirea lui pe banca tehnică, însă portughezul a fost criticat de tehnician după eroarea comisă în eșecul cu Corvinul și ar urma să își piardă locul în primul 11 după ce Siyabonga Ngezana și Mihai Popescu vor fi din nou la un nivel bun din punct de vedere fizic.

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„E prima dată când l-am auzit pe Reghecampf vorbind despre un jucător dând nume. Duarte. Din ce știu eu, staff-ul și Reghecampf nu sunt mulțumiți de Duarte de mult timp. Nu doar de la meciul acesta. Se așteaptă foarte mult iarna, să intre Ngezana sau Mihai Popescu”, a dezvăluit jurnalistul Cristi Coste la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

De când evoluează Andre Duarte la FCSB

Andre Duarte a devenit oficial jucătorul FCSB-ului în decembrie 2025. Portughezul a semnat cu formația „roș-albastră” din postura de jucător liber după ce a denunțat unilateral contractul cu gruparea maghiară Ujpest. Apărătorul a revenit astfel în SuperLiga, campionat în care mai evoluase în sezonul 2022-2023, pentru FC U Craiova.

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Lusitanul a devenit un jucător de bază încă din primele sale luni la FCSB, având până în acest moment 30 de prezențe în toate competițiile pentru formația „roș-albastră”. În actuala stagiune, Duarte a fost un jucător esențial pentru fosta campioană, evoluând ca titular în 15 din cele 19 jocuri disputate. A fost lăsat pe bancă la două partide, cu Farul în campionat și cu Gloria Bistrița în Cupă, iar partidele din SuperLiga cu Petrolul și Universitatea Craiova le-a ratat după .

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