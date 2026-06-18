Titular în Elveția – Bosnia, Edin Dzeko a scris istorie la Cupa Mondială! Este egalul lui Cristiano Ronaldo

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Nefolosit în prima partidă de la Cupa Mondială, remiza împotriva Canadei, deoarece nu era refăcut complet după o accidentare, Edin Dzeko a intrat din primul minut la duelul cu Elveția. Iar vedeta Bosniei a stabilit un record uluitor.

Edin Dzeko, record la Cupa Mondială după ce a fost titularizat în Elveția – Bosnia

Deși atacantul Jovo Lukic, golgheterul SuperLigii, a făcut un joc excelent în fața Canadei și a marcat golul bosniacilor, selecționerul Sergej Barbarez a decis să-l țină pe bancă de rezerve la . În locul său a fost preferat veteranul Edin Dzeko.

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Ținând cont de faptul că dă peste principala favorită a Grupei B, tehnicianul Bosniei a decis să mizeze pe experiența vârfului de la Schalke 04. În plus, el a ales un cuplu de atacanți care a adunat multe partide împreună, lângă Dzeko trimițându-l pe Ermedin Demirovic.

Aflat la primul său joc la Cupa Mondială 2026, Edin Dzeko a devenit doar al patrulea jucător de câmp din istorie care evoluează într-un meci la turneul final după ce a împlinit vârsta de 40 de ani. El se alătură unor nume uriașe ale fotbalului: Roger Milla, Luka Modric și Cristiano Ronaldo.

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40 years old and still going strong 💪 Edin Dzeko has joined Roger Milla, Luka Modric and Cristiano Ronaldo as the only outfield players aged 40 or over to play at a World Cup. — BBC Sport (@BBCSport)

Recordurile lui Jovo Lukic după golul împotriva Canadei

Bosnia a început turneul final cu o remiză în fața Canadei, scor 1-1. Fosta adversară a României din preliminarii a deschis scorul prin Jovo Lukic, dar s-a văzut egalată de reușita lui Cyle Larin.

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Atacantul lui U Cluj a devenit . De asemenea, el a devenit primul fotbalist din campionatul României care înscrie la un Mondial după Ilie Dumitrescu, care a marcat la ediția din 1994, pe când evolua la Steaua.

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Jovo Lukic, în al nouă cer după debutul fantastic la CM 2026

La finalul partidei împotriva Canadei, în care a înscris primul său la naționala Bosniei, Jovo Lukic a mărturisit că la debutul său la Cupa Mondială, însă a fost dezamăgit de ratarea victoriei.

”Dacă mi-aș fi imaginat, nu mi-aș fi putut dori mai mult decât să marchez primul meu gol la națională chiar la Cupa Mondială. Îmi pare rău că nu am câștigat. Aș fi preferat să câștigăm și eu să nu marchez.

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Acest punct cu siguranță ne deschide calea pentru a merge mai departe, dar trebuie să abordăm la maxim fiecare meci. Trebuie să luptăm la maximum pentru fiecare minge, aceasta este singura modalitate prin care putem merge mai departe.

Vreau să le mulțumesc. Nu am cuvinte să descriu atmosfera pe care au creat-o. A fost ca și cum am fi jucat în Bosnia, i-am auzit doar pe fanii noștri. Le mulțumesc din adâncul inimii”, a declarat Lukic.