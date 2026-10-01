Titular pentru România în Polonia, apoi transfer de milioane în Bundesliga sau Serie A? Hagi a vorbit public despre el: „Merită!”

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Otto Hindrich (24 de ani) este pregătit să fie titular în poarta României la Varșovia, în meciul cu Polonia din Nations League. Hagi l-a lăudat public și a recunoscut că goalkeeperul ar fi trebuit să înceapă meciul cu Bosnia ca număr 1. „Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Otto Hindrich. Merită! A apărat foarte bine cu Țara Galilor și trebuia să-i dau și lui o șansă, dar asta e”, a spus Hagi imediat după 2-4 cu Bosnia la București.

FANATIK a discutat cu Szymon Janczyk de la site-ul meczyki.pl, unul dintre cei mai importanți jurnaliști polonezi ai momentului, despre situația reală a lui Hindrich. În ultimele zile în legătură cu , al lui Udinese și al Monzei pentru Hindrich, în schimbul căruia Legia ar dori 10 milioane de euro.

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Care este prețul real al lui Hindrich? „5 milioane este suma pentru care se poate face transferul”

În acest moment, în prima ligă din Polonia evoluează 5 fotbaliști români. 3 dintre ei sunt portari: Valentin Cojocaru, Otto Hindrich și Mihai Popa. Primii 2 au prins convocarea la națională pentru această fereastră de 4 meciuri din Nations League.

„Otto Hindrich a fost urmărit de Maciej Kowal, antrenorul de portari al Legiei, și a fost tranferat. Înainte de a fi achiziționat, au fost folosite monitorizări live, dar și o analiză de date foarte detaliată. Transferul lui nu a avut legătură cu naționalitatea. Nu știu cum a ajuns Mihai Popa în Ekstraklasa sau dacă evoluțiile bune ale lui Cojocaru au făcut cluburile să fie mai atente la portarii din România. Nu cred că ăsta e motivul principal. E clar că și Cojocaru a făcut multe lucruri bune”, a explicat Janczyk pentru FANATIK.

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Legia vrea bani mulți pentru Hindrich. Ofertele sunt așteptate în ianuarie, când se redeschide perioada de transferuri în toată Europa.

„Surse apropiate de Legia îmi spun că nu a existat o ofertă de la Koln pentru Otto. Legia nu se opune vânzării, în cazul unei oferte foarte bune. E posibil să se obțină 8 milioane, da, dar cred că o discuție mai realistă se învârte în jurul a 5 milioane de euro. Mă raportez și la alte afaceri similare care au implicat portari de vârste apropiate. Vom vedea la începutul lui 2027 ce urmează”, a dezvüluit Janczyk.

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600.000 de euro a costat-o pe Legia transferul lui Hindrich, în ianuarie 2026

Otto Hindrich e de 10 ori mai scump decât atunci când a venit din România

Fie că va pleca pe 5 milioane, fie că suma va fi mai mare, Hindrich va aduce un profit semnificativ pentru Legia. Presată de datorii, CFR l-a cedat în schimbul a 600.000 de euro la începutul lui 2026. Practic, Hindrich este acum de 10 ori mai scump.

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Otto este un produs al sistemului de juniori al CFR-ului. A debutat în prima echipă cu Dan Petrescu antrenor, în play-off-ul ediției 2019-2020 a SuperLigii. Are 78 de meciuri la CFR. La nivel de seniori, a mai evoluat sub formă de împrumut pentru Poli Timișoara și pentru echipa maghiară Kisvárda.