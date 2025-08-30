Sport

Titularul Craiovei, vedetă în presa din Germania! Pe ce star al lui Mirel Rădoi au pus ochii jurnaliștii nemți

Universitatea Craiova s-a calificat în premieră în „Faza Ligii” UEFA Conference League, iar oltenii se vor duela cu 6 echipe pentru a trece mai departe în competiție. Ce jucător din lotul lui Mirel Rădoi a fost remarcat.
Iulian Stoica
30.08.2025 | 18:55
Titularul Craiovei vedeta in presa din Germania Pe ce star al lui Mirel Radoi au pus ochii jurnalistii nemti
Un jucător de la Craiova, vedetă în presa din Germania. Sursă foto: sportpictures

Universitatea Craiova are un parcurs extrem de bun în cupele europene. Oltenii pregătiți de Mirel Rădoi au trecut pe rând de FK Sarajevo, Spartak Trnava și Istanbul Bașakșehir până în „Faza Ligii” Conference League. Moralul jucătorilor atinge cote înalte, echipa urmând să dispute în această toamnă nu mai puțin de 6 meciuri în grupa principală a competiției. În urma acestor rezultate, jurnaliștii de la Bild au ținut să evidențieze un fotbalist al „Științei”.

Ștefan Baiaram, vedetă în presa din Germania

Elevii lui Mirel Rădoi au parte de un început de sezon de vis. Pe primul loc în clasament în SuperLiga după primele 7 etape, oltenii sunt calificați și în „Faza Ligii” UEFA Conference League, acolo unde vor da peste 6 echipe de top pe plan european.

Tragerea la sorți pentru grupa principală Conference League nu a fost cea mai norocoasă pentru olteni. Universitatea Craiova se va duela cu Mainz, Noah și Sparta Praga pe teren propriu, ca în deplasare să dea de AEK Atena, Rapid Viena și Rakow.

La scurt timp după ce Mainz a aflat că se va duela cu Universitatea Craiova în Conference League, jurnaliștii de la Bild au ținut să îl scoată în evidență pe Ștefan Baiaram. Jucătorul a strălucit în ultimele meciuri și astfel că și-a câștigat și prima convocare la echipa națională a României, această informație fiind oferită în exclusivitate de FANATIK.

„CS Universitatea Craiova a eliminat Istanbul Bașakșehir în play-off și a terminat pe locul 3 în campionatul României. Are în lot un adevărat talent de top, internaționalul U21 Ștefan Baiaram”, a scris Bild despre formația olteană.

Mihai Rotaru, optimist după tragerea la sorți

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru s-a arătat optimist după tragerea la sorți. Patronul oltenilor speră că Mirel Rădoi va reuși să facă minim 7 puncte, acestea fiind necesare pentru a avansa în competiție. În același timp, omul de afaceri a ținut să puncteze că Mainz este cel mai greu adversar, acesta venind din Bundesliga.

„E o grupă care se joacă. Putea să fie și mai rea. Este o grupă de Conference League, o grupă care trebuie să te ducă mai departe. Se joacă! Sigur că ne putem califica, de ce nu? Noi comparăm adversarii de acum cu cei de care am trecut. Dacă luăm ultimul adversar, Bașakșehir, cred că sunt adversari de valoare acolo în grupă. 

Avem echipe foarte grele, Mainz și Sparta Praga, dar eu zic că putem. M-am uitat la clasamentul de anul trecut. Cu 7 puncte ieși din grupă. Cu 10 sau 11 puncte, direct în optimi. Facem 7 puncte acasă și mai facem 4 din deplasări. Și asta e! 

Mainz mi se pare cea mai grea echipă pentru că e din Bundesliga. Și teoretic și practic e cea mai grea echipă. Sparta e foarte grea și ea. Urmează AEK Atena, polonezii și Rapid Viena. Eu zic că se joacă”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
