Titularul de la FCSB a ajuns pe masa de operație!

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Siyabonga Ngezana (28 de ani) a decis să se opereze în cele din urmă, după ce în ultima perioadă s-a confruntat cu o problemă medicală la genunchi. Lipsa partidelor jucate, cât și refuzul de a trece printr-o intervenție chirurgicală au făcut ca fundașul să nu prindă lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial.

Primele imagini cu Siyabonga Ngezana după operație

Intervenția a fost făcută în Roma, la Villa Stuart, locație în care fotbalistul va parcurge o parte din recuperare. Cum nu a fost convocat la Cupa Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, Siyabonga Ngezana a considerat că este momentul oportun să se opereze, în contextul în care SuperLiga se reia peste o lună.

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Fundașul a postat primele imagini după operație pe rețelele de socializare, iar mesajul a fost unul ce îi va bucura pe fani: „Recuperarea a început deja. Ne vedem curând”. Fotografiile au fost extrem de apreciate, colegul său din defensivă, Joyskim Dawa, fiind printre primii care au oferit like.

Ce a declarat Mihai Stoica despre situația lui Siyabonga Ngezana

. Oficialul FCSB a transmis că fundașul, dacă ar fi ascultat și ar fi trecut printr-o intervenție mai devreme, , Canada și Mexic, însă în cele din urmă nu a fost chemat de selecționer.

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„Și Moș Crăciun ne-a spus că va coborî pe horn, dar nu aveam horn. Nu mai vreau să mă gândesc la asta. Dacă el asculta, poate nu eram unde eram. Nu suntem foarte rău, dar puteam fi foarte rău. El ar fi fost la echipa națională și era titular la meciul de deschidere al Campionatului Mondial”, a declarat Mihai Stoica.

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Siyabonga Ngezana se află la prima experiență în afara țării natale, acesta fiind transferat de FCSB în vara lui 2023, Gigi Becali plătind nu mai puțin de 600.000 de euro celor de la Kaizer Chiefs în schimbul serviciilor fundașului. În cei trei ani petrecuți în România, Ngezana a cucerit două titluri și două Supercupe.

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