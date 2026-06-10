Sport

Titularul de la FCSB a ajuns pe masa de operație!

Au apărut primele imagini cu Siyabonga Ngezana după operație. Cum s-a pozat fundașul de la FCSB după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală.
Iulian Stoica
10.06.2026 | 08:40
Titularul de la FCSB a ajuns pe masa de operatie
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Primele imagini cu Siyabonga Ngezana după operație! Cum s-a pozat starul de la FCSB. Foto: sport.pictures.eu.
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Siyabonga Ngezana (28 de ani) a decis să se opereze în cele din urmă, după ce în ultima perioadă s-a confruntat cu o problemă medicală la genunchi. Lipsa partidelor jucate, cât și refuzul de a trece printr-o intervenție chirurgicală au făcut ca fundașul să nu prindă lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial.

Primele imagini cu Siyabonga Ngezana după operație

Intervenția a fost făcută în Roma, la Villa Stuart, locație în care fotbalistul va parcurge o parte din recuperare. Cum nu a fost convocat la Cupa Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, Siyabonga Ngezana a considerat că este momentul oportun să se opereze, în contextul în care SuperLiga se reia peste o lună.

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Fundașul a postat primele imagini după operație pe rețelele de socializare, iar mesajul a fost unul ce îi va bucura pe fani: „Recuperarea a început deja. Ne vedem curând”. Fotografiile au fost extrem de apreciate, colegul său din defensivă, Joyskim Dawa, fiind printre primii care au oferit like.

Siyabonga Ngezana s-a operat. Foto: Instagram
Siyabonga Ngezana s-a operat. Foto: Instagram

Ce a declarat Mihai Stoica despre situația lui Siyabonga Ngezana

Mihai Stoica a abordat recent subiectul operației lui Siyabonga Ngezana. Oficialul FCSB a transmis că fundașul, dacă ar fi ascultat și ar fi trecut printr-o intervenție mai devreme, s-ar fi aflat în prezent în lotul Africii de Sud la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, însă în cele din urmă nu a fost chemat de selecționer.

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„Și Moș Crăciun ne-a spus că va coborî pe horn, dar nu aveam horn. Nu mai vreau să mă gândesc la asta. Dacă el asculta, poate nu eram unde eram. Nu suntem foarte rău, dar puteam fi foarte rău. El ar fi fost la echipa națională și era titular la meciul de deschidere al Campionatului Mondial”, a declarat Mihai Stoica.

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Siyabonga Ngezana se află la prima experiență în afara țării natale, acesta fiind transferat de FCSB în vara lui 2023, Gigi Becali plătind nu mai puțin de 600.000 de euro celor de la Kaizer Chiefs în schimbul serviciilor fundașului. În cei trei ani petrecuți în România, Ngezana a cucerit două titluri și două Supercupe.

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  • 2 milioane de euro este cota lui Ngezana
  • 106 meciuri, 3 goluri și două pase decisive a adunat fundașul la FCSB
  • 11 selecții a strâns Ngezana pentru Africa de Sud
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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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