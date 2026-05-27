Titularul de la FCSB, înlocuit cu un fotbalist de la CFR Cluj! Corvinul transferă din SuperLiga

Corvinul și-a continuat drumul spectaculos din ultimii ani și a reușit să promoveze în SuperLiga de pe primul loc. Cum Florin Maxim a obținut calificarea într-un eșalon superior, conducerea clubului trebuie să întărească lotul, asta pentru a nu risca retrogradarea încă din primul an. În acest sens, hunedorenii au transferat un nou jucător.

Corvinul, transfer de marcă de la CFR Cluj după promovarea în SuperLiga

CFR Cluj-Napoca a bătut palma cu Corvinul Hunedoara pentru a-l ceda, sub formă de împrumut, pe portarul Adrian Frănculescu. Acesta a apărat în sezonul 2025-2026 la Steaua București. Născut la Drobeta Turnu Severin și trecut pe la juniorii lui FCSB, Frănculescu (1,85 metri) a trecut în 2021 la CFR, care l-a împrumutat din 2023 la trupa din Ghencea.

La Steaua, portarul care a apărat la mai multe loturi de juniori ale României și e în vizorul naționalei de tineret, a bifat 78 de apariții, în 28 dintre acestea fără să primească gol. Luptă pentru titularizare va fi dusă cu un portar de la Dinamo. La Corvinul, clubul la care Mircea Lucescu s-a afirmat ca antrenor, Frănculescu se va bate pentru titularizare cu un alt portar de mare perspectivă, Codruț Sandu.

În vârstă de 20 de ani, Sandu (1,91 metri) a fost titularul postului în sezonul 2025-2026, la finalul căruia hunedorenii au promovat în Superliga, el bifând 30 de apariții. Drept urmare, .

Titularul Corvinului s-a întors la FCSB

Mutările Corvinului sunt semne clare ale faptului că antrenorul Florin Maxim vrea să mizeze în poartă pe un „under” în Superliga. Hunedorenii au luat această decizie și ca urmare a faptului că l-au pierdut pe Ricardo Pădurariu, fundașul stânga de 19 ani care a jucat 33 de partide în tricoul „corbilor” în ultima stagiune.

Format de FCSB și împrumutat la Gloria Bistrița, iar în sezonul trecut la Corvinul, Pădurariu a fost rechemat la trupa lui Gigi Becali. , care ar putea acoperi postul de „under” la trupa „roș-albastră” în sezonul viitor. „Rici” a jucat la toate loturile naționale de juniori ale României, de la under 15 la under 19.