Titularul de la FCSB, superstar în presa internațională. Capitolul la care e numărul 1. Foto

ADVERTISEMENT

Jucătorii de la FCSB reușesc să atragă atenția chiar dacă fac un sezon modest. Siyabonga Ngezana a primit laude în presa internațională. Sud-africanul n-a fost elogiat însă din motive fotbalistice.

Siyabonga Ngezana, superstarul de la FCSB

Spre deosebire de primele două sezoane în care a jucat la campioana României, Siyabonga Ngezana are acum evoluții oscilante. Cu toate acestea, internaționalul sud-african a reușit să se facă remarcat în țara natală.

ADVERTISEMENT

Fundașul central în vârstă de 28 de ani este văzut de conaționalii săi drept cel mai bine îmbrăcat fotbalist de la FCSB. De-a lungul timpului, Văzând ultima postare de pe Instagram a stoperului, sud-africanii au identificat stilul fotbalistului de la campioana României. Amintește de cel clasic, din anii ’70.

„Fostul fundaș al echipei Kaizer Chiefs, Siyabonga Ngezana, continuă să facă furori în afara terenului cu cea mai recentă ținută a sa, prezentând o mostră din stilul contemporan dandy Mzansi.

ADVERTISEMENT

De când s-a alăturat echipei FCSB, Ngezana nu s-a temut să-și prezinte gama de stiluri, iar într-una dintre ultimele sale fotografii și-a etalat elemente ale dandyismului (n.r. tradiția sud-africană a eleganței din anii 70).

ADVERTISEMENT

Fundașul central al echipei Bafana Bafana a făcut o prezentare de modă ireală purtând un pardesiu din lână în carouri ca în stilul anilor ’70, asortat cu o jachetă de piele pe dedesubt, un tricou negru și pantaloni negri lejeri.

Și-a accesorizat ținuta cu o pălărie Paperboy din mai multe materiale, ochelari de soare negri, o curea argintie și pantofi sport negri”, au scris

ADVERTISEMENT

Ce clauză de reziliere i-a fixat Gigi Becali lui Siyabonga Ngezana

Siyabonga Ngezana a semnat cu FCSB pe 1 iulie 2023, după ce gruparea bucureșteană a plătit 600.000 de euro pentru transferul său de la Kaizer Chiefs. A jucat 94 de meciuri pentru roș-albaștrii, reușind să înscrie 2 goluri și să ofere 2 assist-uri.

De când a venit la FCSB, Ngezana a reușit să câștige 4 trofee, 2 titluri și 2 Supercupe, și să joace în „primăvara” Europa League. Fundașul central mai are contract până în vara lui 2027, iar