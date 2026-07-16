Sport

Titularul de la FCSB, tot mai aproape de plecare: „Va fi liber”. Probleme cu Eddy Gnahore

Ce a spus Marius Baciu despre plecarea lui Mihai Lixandru de la FCSB și despre condiția fizică a lui Eddy Gnahore: „Mai are nevoie de anumite îmbunătățiri”
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.07.2026 | 19:09
Titularul de la FCSB tot mai aproape de plecare Va fi liber Probleme cu Eddy Gnahore
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Marius Baciu, ultimele detalii despre plecarea lui Mihai Lixandru de la FCSB. Foto: Sport Pictures
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Marius Baciu (51 de ani) a vorbit deschis despre situația lui Mihai Lixandru (25 de ani) la FCSB. După cum se știe deja destul de bine, în ultima perioadă despre mijlocașul defensiv s-a vorbit că ar avea șanse mari să se transfere în această fereastră de mercato. Inițial, s-a zvonit despre o ofertă din MLS, dar ulterior patronul Gigi Becali (68 de ani) a transmis că există interes pentru el din zona Golfului Persic.

Ce a spus Marius Baciu despre plecarea lui Mihai Lixandru de la FCSB

Până în acest moment însă situația nu a fost tranșată, iar fotbalistul se află în continuare la dispoziția antrenorului formației roș-albastre. Lixandru își dorește foarte mult să facă acum acest pas, iar Baciu a explicat că urmează ca în scurt timp să se ia o decizie finală în ceea ce îl privește, însă doar dacă se va considera că FCSB își permite să îl piardă în acest moment.

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Ce se întâmplă cu Eddy Gnahore

În ceea ce îl privește pe Eddy Gnahore (32 de ani), fostul fotbalist de la Dinamo, cel care a semnat recent cu fosta campioană a României din postura de jucător liber de contract, Marius Baciu a transmis că mijlocașul defensiv francez încă nu se află la cel mai bun nivel din punct de vedere fizic, dar urmează ca în scurt timp această chestiune să se rezolve.

„Lixandru este cu noi la antrenament, vom lua decizia în privința plecării după. E un jucător foarte important pentru noi, ne-a ajutat, dar știm clar și intenția lui de a pleca. Nu știm exact cum va fi situația. El va fi dacă noi vom considera că avem nevoie de ajutorul lui, dacă nu, va fi liber să plece pentru că ne-am asumat acest lucru.

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(n.r. Cum se prezintă Gnahore din punct de vedere fizic) Mai are nevoie de îmbunătățiri. Este ok pentru cum este el acum. Eu cred că în 10 zile va fi lângă noi”, a spus Marius Baciu la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – FC Argeș. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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