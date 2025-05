Jucătorul și-a anunțat plecarea după FCSB – Dinamo 3-1: „Meciul cu U Cluj va fi ultimul”

, după 1-3 pe Arena Națională în etapa a 7-a a play-off-ului. Astrit Selmani a marcat unicul gol al „câinilor”, primul al său contra marii rivale, iar la final a vorbit despre înfrângerea suferită.

Astrit Selmani: „Acesta nu este Dinamo, îmi cer scuze fanilor”

Fotbalistul din Kosovo a redus din diferență în minutul 56 al partidei, dintr-o . Selmani a mai avut o oportunitate importantă de a înscrie, însă tabela nu s-a mai modificat până la final.

ADVERTISEMENT

„Nu pot fi fericit pentru ce am făcut (n.r. pentru golul marcat). Acesta nu este Dinamo, îmi cer scuze fanilor, ce s-a întâmplat în prima repriză nu a fost în regulă. Nu există scuză pentru prima repriză. În repriza a doua am încercat să le arătăm oamenilor care au plătit bilet să ne vadă că putem să marcăm măcar un gol.

Îmi pare rău că nu am marcat al doilea gol, la 3-2 era altceva. E dureros că am pierdut toate cele patru derby-uri (n.r. în campionat), fanii au fost incredibili de fiecare dată. Sper că vom arăta altfel la meciul cu Rapid, nu se poate să jucăm cum am făcut-o în această seară.

ADVERTISEMENT

Vreau să luptăm în aceste derby-uri, care înseamnă mai mult decât trei puncte. Nici măcar nu sunt român, dar înțeleg cât de mult înseamnă pentru oameni”, a declarat Astrit Selmani la finalul întâlnirii.

„Îmi place foarte mult aici, dar am visuri”

Selmani are un sezon excelent la Dinamo, cu 14 reușite și 6 pase decisive în cele 34 de meciuri disputate în Superligă, însă contractul atacantului expiră la finalul stagiunii și acesta pare hotărât să părăsească formația „roș-albă”.

ADVERTISEMENT

„Voi termina contractul, ultimul meci va fi cel de pe teren propriu cu U Cluj. Nu este ușor, îmi place foarte mult aici, cred că s-a văzut acest lucru, dar am visuri. Vreau să-i mulțumesc lui Dinamo pentru ceea ce mi-a oferit”, a transmis Selmani.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Cătălin Cîrjan după Dinamo – FCSB 1-3

Despre eșecul împotriva FCSB-ului a vorbit și Cătălin Cîrjan, integralist în partida disputată pe Arena Națională. „E dificil, avem foarte mulți accidentați, tot sezonul am avut, dar astea sunt scuze. Cine intră pe teren trebuie să dea totul pentru Dinamo, să demonstreze că merită să joace pentru acest club mare.

Clar este un regret, ne doream să câștigăm în derby, știm că este foarte important pentru suporterii noștri, dar acum nu mai putem să schimbăm nimic, vrem să jucăm bine în meciurile rămase și să lăsăm o impresie bună la final. Nu e greu să te capacitezi când nu ai un obiectiv, cred că fiecare intră pe teren să dea totul pentru club”, a afirmat „decarul” lui Dinamo.