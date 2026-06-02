Titularul din barajul Dinamo – FCSB pentru Europa și-a anunțat plecarea: „Decizia a fost luată!”

O nouă plecare de la Dinamo. „Câinii roșii” rămân fără unul dintre jucătorii cu experiență din lot. După ce recent Kennedy Boateng și-a luat adio de la colegi, a venit rândul lui Georgi Milanov să își facă bagajele. Fotbalistul bulgar a anunțat că nu va continua și în sezonul următor la echipa din Ștefan cel Mare.

Georgi Milanov pleacă de la Dinamo! Anunțul făcut de mijlocaș după trei sezoane în Ștefan cel Mare

Georgi Milanov a jucat în ultimele trei sezoane la Dinamo și a fost unul dintre jucătorii de bază ai echipei pregătite de Zeljko Kopic. Deși nu a fost titular în toate meciurile din stagiunea precedentă, mijlocașul bulgar a fost un om de lot extrem de util și a reușit să înscrie două goluri în cele 33 de partide disputate.

Ajuns la 34 de ani, Milanov se desparte de Dinamo. , iar bulgarul a decis că este momentul să plece după trei sezoane extrem de reușite. Conform celor de la Transferfeed, Lokomotiv Sofia urmează să îi facă o ofertă.

Georgi Milanov și-a decis viitorul! Ce a spus despre plecarea de la Dinamo și revenirea în Bulgaria

. Georgi Milanov a precizat că s-a simțit excelent în România, însă a venit momentul să schimbe echipa. Acesta a mai spus că varianta unei reveniri în Bulgaria, țara natală, este posibilă, însă rămâne de văzut ce cluburi îl vor contacta.

„Am avut nevoie de o zi sau două să fiu singur și să mă gândesc la viitorul meu. Am 34 de ani, mă simt foarte bine din punct de vedere fizic. Tot ce pot să spun acum e că am luat decizia de a părăsi Dinamo. Îmi este dor și de familie, iar acum vreau să mă odihnesc puțin, iar ulterior să mă gândesc la următorul pas.

Dinamo este un club excepțional căruia îi datorez multe, însă decizia a fost luată. Nu exclud nicio variantă pentru viitor. Depinde foarte mult și ce echipe sunt interesate de mine și cum voi fi evaluat. Pe parcursul carierei am mai stat un an fără echipă tocmai pentru că nu a venit o ofertă care să mă mulțumească. Dacă mă simt dorit și respectat într-un loc, accept oferta. Dacă voi reveni la Levski? Fanii mi-au tot scris din prima zi în care am plecat de acolo. Vom vedea ce va fi”, a precizat bulgarul, conform