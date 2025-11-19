Titularul din SuperLiga, dat afară de la echipă pentru gafe consecutive! Anunțul președintelui: „Nu ne mai bazăm pe el”

ADVERTISEMENT

Superliga este pe punctul de a reîncepe după pauza cauzată de meciurile echipei naționale. Deși este mai bine de o lună până la startul ferestrei de mercato, cluburile încep deja să facă curățenia de iarnă, iar un fundaș este direct vizat.

Vahid Selimovic, pe punctul de a fi dat afară de la FC Hermannstadt

În ciuda faptului că a remizat cu FCSB, scor 3-3, FC Hermannstadt întâmpină probleme serioase în acest sezon. Sibienii ocupă penultimul loc în clasament, iar oficialii clubului se gândesc deja să se despartă de anumiți jucători.

Primul fotbalist vizat este Vahid Selimovic. Fundașul din Luxemburg a greșit decisiv în două meciuri disputate pe „Municipalul” din Sibiu, iar Daniel Niculae l-a anunțat deja că staff-ul nu se mai bazează pe serviciile sale.

„Nu mai contăm pe Selimovic, noi i-am transmis decizia clubului și sperăm să ajungem la o înțelegere pentru o reziliere amiabilă”, a anunțat președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae, conform .

În ce meciuri a greșit Selimovic

În partida cu formația din Csikszereda, din etapa a 13-a, la 0-0, în minutul 38, Selimovic a încercat să paseze înapoi către portar de la aproximativ 30 de metri, însă greșeala sa i-a oferit lui Eppel un gol cadou.

Apoi, în etapa a 15-a, împotriva Oțelului, fundașul a lăsat echipa în zece oameni încă din minutul 13, după ce, înaintea executării unui corner și fără ca mingea să fie în joc, l-a lovit cu capul pe un jucător gălățean. i. , clubul i-a transmis că nu va mai conta pe serviciile sale.

Această decizie este oarecum surprinzătoare, Vahid Selimovic fiind un om de bază în apărarea lui FC Hermannstadt, acesta adunând 14 meciuri în Superligă în actuala stagiune. El a ajuns la echipă în vara lui 2024, după experiențe la F.C. Metz (Franța), Apollon Limassol (Cipru), OFI Creta (Grecia), ND Gorica (Slovenia) și Željezničar (Bosnia-Herțegovina).

Ce spunea Marius Măldărășanu despre Selimovic după meciul cu FCSB

La scurt timp după remiza cu FCSB, Marius Măldărășanu vorbea deschis despre fundașul său. Tehnicianul mărturisea faptul că Selimovic nu își găsește echilibrul și răspunde de fiecare dată provocărilor din timpul jocurilor.

„Tot timpul Vaha este provocat, din păcate, nu are un echilibru din punct de vedere psihic și atunci el răspunde provocărilor. Fotbalistic el a fost foarte bine, mai puțin la meciul cu Miercurea Ciuc, acolo a fost singura lui eroare, în rest nu a fost el principalul vinovat la golurile primite. Au venit două greșeli în două meciuri consecutive jucate acasă, din punct de vedere fotbalistic cu Miercurea Ciuc și apoi disciplinar cu Oțelul, e o situație dificilă cu el”, a declarat Marius Măldărășanu despre Selimovic.