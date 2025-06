Titularul FCSB de la națională, dezvăluiri despre relația cu Mircea Lucescu: „A avut încredere în mine chiar dacă am făcut unele greșeli”. Video

pentru întâlnirea Austria – România, așa cum FANATIK a aflat în exclusivitate, Mihai Popescu a mărturisit că este încântat de colaborarea pe care o are cu selecționerul Mircea Lucescu.

Ce așteptări are Mihai Popescu de la meciul Austria – România

Fundașul central al campioanei FCSB, care a profitat din plin de accidentarea lui Radu Drăgușin și a devenit un punct fix în echipa națională, este cu gândul numai la și de aceea vrea 6 puncte din următoarele două jocuri.

”Suntem în fața a două meciuri importante. Obiectivul clar este să câștigăm cele 6 puncte. Sper să pregătim partidele cât mai bine. În capul nostru este calificarea, acesta este obiectivul. Este o mândrie să fiu la națională, un vis împlinit pentru mine ca jucător. Asta mi-am dorit mereu.

Mă știu cu Stanciu de mici copii, după care eu nu am mai cochetat cu celelalte echipe. Mă bucur foarte mult că am marcat cu San Marino, că am fost pe teren. Abia când am ajuns acasă am realizat. Au fost mesaje cu sutele, cu miile de felicitări. Cel mai frumos a fost bucuria băiatului meu, chiar dacă nu vorbește, soția i-a arătat golul meu”, a declarat Mihai Popescu, pentru FRF.TV.

Cum l-a ajutat Mircea Lucescu

Fotbalistul în vârstă de 32 de ani a dezvăluit că are o relație excelentă cu Mircea Lucescu, iar acesta i-a dat încredere chiar și atunci când a mai comis erori și consideră că experiența antrenorului poate reprezenta un atu.

”La echipa de club ne-am îndeplinit obiectivele. Asta ne dă ambiție. Am vorbit cu Mister mai tot timpul, după fiecare meci ne-a felicitat, știam că suntem urmăriți de dânsul. Am încercat să facem meciuri cât mai bune pentru a fi din nou aici.

Cred că avem o relație destul de bună, mi-a dat multe sfaturi, a avut încredere în mine chiar dacă am făcut unele greșeli. Ne ajută cu experiența dânsului, asta ne face să dăm totul pentru Mister și pentru echipa națională”, a spus Mihai Popescu.

