Titularul FCSB-ului a anunțat că își dorește să plece! „Agentul meu a vorbit cu anumite cluburi”

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Joyskim Dawa (30 de ani) a anunțat că își dorește să plece de la FCSB în vara anului următor, după ce înțelegerea sa actuală cu formația „roș-albastră” va expira. Fundașul camerunez ar putea să părăsească echipa încă din iarnă, în cazul în care va sosi o ofertă care să fie atât pe placul său, cât și al celor din conducerea clubului. Dawa joacă la FCSB din 2022 și a cucerit două titluri în tricoul clubului.

Joyskim Dawa și-a anunțat plecarea de la FCSB

Joyskim Dawa a dezvăluit că își dorește să plece de la FCSB după finalul actualului sezon. Există însă și posibilitatea unei plecări în iarnă, camerunezul dezvăluind că agentul său a discutat cu diverse cluburi. „În acest sezon trebuie să câștigăm campionatul, jucăm la FCSB și la asta trebuie să ne gândim. Individual, să vedem, pentru că rămân fără contract la finalul sezonului. Încerc să mă concentrez pe acest sezon și vom vedea.

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(n.r. pleci de la FCSB în iarnă?) Da, sunt multe zvonuri, nu vreau să mint, agentul meu a vorbit cu anumite cluburi, dar obiectivul este să termin contractul și să rămân liber. Până acum nu am vorbit cu clubul pentru prelungire, dar vreau să mă concentrez pe echipă acum și nu pe viitor. Nu vreau să mint pe nimeni, agentul meu a avut anumite propuneri, dar nu oficiale. (n.r. poți pleca și în iarnă?) Da, trebuie să fie o ofertă bună pentru ambele părți”, a afirmat fundașul camerunez pentru .

Joyskim Dawa, jucător de bază la FCSB

a semnat cu FCSB în vara lui 2022, fiind achiziționat de la FC Botoșani pentru 350.000 de euro. Fundașul camerunez a strâns 160 de prezențe pentru formația „roș-albastră”, reușind să marcheze 15 goluri și să ofere 3 pase decisive. Apărătorul a cucerit două titluri alături de FCSB, în sezoanele 2023-2024 și 2024-2025, dar și Supercupa României, în 2024. În actualul sezon, africanul a reprezentat o piesă de bază pentru fosta campioană, evoluând ca titular în 13 din cele 15 jocuri pe care echipa le-a disputat.

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Dawa s-a format în academiile cluburilor Avranches și Monaco, iar înainte de a sosi în România, la , a mai evoluat în Portugalia, la Gil Vicente, în Ucraina, la FC Mariupol, și în Letonia, la Valmiera. Începând din 2018, apărătorul evoluează și pentru prima reprezentativă a Camerunului, având 10 selecții. Ultimul său meci la prima reprezentativă a fost un duel amical contra naționalei din Eswatini, disputat în martie 2025. Chiar în acel joc, Dawa a suferit o accidentare gravă, care l-a ținut în afara terenului timp de aproape 10 luni.